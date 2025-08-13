Deținut evadat dintr-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor, în apropiere de Bacău

La data de 13 august a.c., în jurul orei 17:50, polițiștii s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că, în zona ieșirii de pe autostrada A7, pe sensul spre Nicolae Bălcescu, un deținut aflat într-o ambulanță a Administrației Naționale a Penitenciarelor – Botoșani, aflată în tranzit către Penitenciarul Jilava, a sărit din mers și a fugit într-o zonă agricolă din apropierea municipiului Bacău.

În urma verificărilor, s-a stabilit că este vorba despre un bărbat de 58 de ani, pe numele căruia exista un mandat de arestare preventivă emis de Judecătoria Botoșani.

La acest moment, forțele de ordine desfășoară activități specifice pentru identificarea și prinderea acestuia.