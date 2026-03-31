Detectoare de incendiu obligatorii în apartamentele din blocurile noi. Dezvoltatorii riscă amenzi de până la 50.000 de lei

Legislația privind apărarea împotriva incendiilor a fost modificată în această lună, iar noile prevederi introduc obligații suplimentare pentru dezvoltatorii imobiliari. Astfel, potrivit unei ordonanțe de urgență intrate recent în vigoare, blocurile nou construite trebuie să fie dotate cu detectoare autonome de incendiu în fiecare apartament.

Modificarea a fost introdusă prin OUG nr. 17/2026, care schimbă prevederi din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor. Conform noilor reguli, dezvoltatorii care construiesc locuințe colective au obligația de a instala detectoare autonome de incendiu în spațiile de locuit, încă din faza de realizare a proiectului.

Autoritățile subliniază că această obligație nu înlocuiește sistemele de detectare și alarmare deja prevăzute de normele tehnice, ci se adaugă acestora. Cu alte cuvinte, clădirile trebuie să fie echipate atât cu instalațiile de detectare, semnalizare și avertizare în caz de incendiu prevăzute de Normativul P 118/3-2015, cât și cu detectoare autonome instalate direct în locuințe.

Nerespectarea noii obligații poate aduce sancțiuni consistente. Potrivit actului normativ, dezvoltatorii care nu montează detectoare de incendiu în apartamentele blocurilor construite pot primi amenzi cuprinse între 20.000 și 50.000 de lei.

Ordonanța introduce și alte schimbări în domeniul securității la incendiu. Printre acestea se numără posibilitatea ca încălcarea normelor de prevenire a incendiilor să fie sancționată inclusiv pe baza înregistrărilor video provenite de la camerele de supraveghere.

De asemenea, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) va avea obligația de a publica online o situație actualizată a autorizațiilor de securitate la incendiu, pentru a crește transparența și accesul publicului la aceste informații.

O altă noutate este faptul că autorizația de securitate la incendiu poate fi suspendată temporar fără suspendarea activității firmei, măsură menită să permită remedierea rapidă a problemelor constatate de autorități.

Prin aceste modificări, autoritățile urmăresc creșterea nivelului de siguranță în clădirile de locuințe și prevenirea incidentelor grave cauzate de incendii. Noile reguli se aplică proiectelor imobiliare dezvoltate după intrarea în vigoare a ordonanței.