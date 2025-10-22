Despre Podul Narcisa…

Scriu nu ca specialist, ci ca om care trece zilnic pe Podul Narcisa — cu mașina, uneori pe jos, alteori doar cu privirea grăbită spre partea aia de balustradă care s-a prăbușit. De fiecare dată mă încearcă același gând: „dacă era cineva acolo?”

Am văzut imaginile E șocant. E un pod circulat, nu un drum lăturalnic. Și totuși, după atâtea zile, tot ce vedem sunt niște benzi de plastic, o zonă delimitată și câteva promisiuni că „se va face o expertiză”. Dar expertizele nu țin loc de siguranță.

Nu vrem vorbe.

Vrem să știm ce se va face concret cu Podul Narcisa — cine, când, cum și în cât timp. Și mai ales: de ce nu s-a intervenit mai devreme, dacă se știa că balustrada era deplasată încă din vară?

Nu cerem minuni, doar o explicație sinceră. E prea mult să vrem transparență?

Podul ăsta e o arteră vitală a orașului.

Poate că o balustradă ruptă nu pare mare lucru. Dar pentru noi, cei care trecem zilnic pe acolo, e o fisură nu doar în beton, ci în siguranța noastră.

