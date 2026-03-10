Despre noile marcaje pentru parcări din oraș

Am observat recent că primăria a trasat noi marcaje pentru locurile de parcare din oraș. La prima vedere, inițiativa ar putea părea una binevenită, însă, privind mai atent, nu pot să nu remarc faptul că, în loc să rezolve problema parcărilor, autoritățile par să fi găsit încă un motiv pentru a le reduce numărul.

În mai multe zone au apărut locuri special marcate pentru motociclete – și nu doar câteva, ci grupate câte patru. Problema este că, în realitate, numărul motocicletelor din oraș este foarte mic. În schimb, acolo unde oricum existau puține locuri pentru mașini, s-au desființat două parcări obișnuite pentru a face patru pentru motociclete. De pildă, în zona teatrului pare greu de crezut că publicul va veni în număr mare pe motorete.

De asemenea, observăm tot mai multe locuri rezervate pentru mame cu copii, de parcă ar fi o categorie complet separată de restul șoferilor. Nu contest utilitatea unor astfel de facilități în anumite situații, iar în ceea ce privește locurile pentru persoanele cu handicap nici nu poate fi vorba de discuții – acestea sunt absolut necesare. Însă proporția în care apar aceste locuri rezervate ridică semne de întrebare atunci când, pentru restul cetățenilor, parcările devin tot mai rare.

La toate acestea se adaugă și taxa de parcare, care ajunge la un euro pe oră. Nu înțeleg de ce locuitorii orașului trebuie să plătească o asemenea sumă doar pentru a-și putea lăsa mașina în orașul în care trăiesc.

Mai mult decât atât, am observat că unele locuri de parcare aflate până acum în proximitatea unor firme ori instituții au fost considerate, peste noapte, spații publice taxabile. Asta înseamnă că angajații unor companii vor ajunge să plătească pentru simplul fapt că vin la muncă.

Poate că ar fi util ca autoritățile să explice mai clar logica acestor decizii și modul în care ele rezolvă problema reală a parcărilor din oraș. În acest moment, pentru mulți dintre locuitori, impresia este că locurile de parcare devin din ce în ce mai puține, iar costurile din ce în ce mai mari.

