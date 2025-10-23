Descoperire șocantă la Moinești: un bebeluș mort, găsit învelit în haine și pungi pe un câmp din județul Bacău

Un bărbat din zona localității Moinești, județul Bacău, a făcut o descoperire terifiantă pe terenul său: trupul neînsuflețit al unui bebeluș, învelit în haine și pus în mai multe pungi. Poliția și procurorii au deschis o anchetă pentru a stabili împrejurările în care s-a produs tragedia.

Potrivit reprezentanților Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău, copilul a fost găsit pe un câmp cu lucernă, aflat la marginea localității Moinești. Proprietarul terenului a observat inițial câteva haine aruncate pe sol, iar când a încercat să le îndepărteze, a observat un picior de bebeluș ieșind dintre ele. Bărbatul a sunat imediat la 112, iar la fața locului au ajuns echipaje de poliție și procurori criminaliști.

„A fost deschis un dosar penal. Se vor efectua cercetări pentru a stabili dacă bebelușul s-a născut viu sau mort și pentru identificarea persoanei care l-a abandonat în acea zonă”,

au declarat pentru News.ro reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.

Trupul neînsuflețit al copilului a fost transportat la morga Spitalului Județean de Urgență Bacău, unde va fi efectuată necropsia pentru a determina cauza exactă a morții.

Deocamdată, nu se cunosc identitatea mamei sau momentul în care bebelușul a fost abandonat. Ancheta este în desfășurare, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău.