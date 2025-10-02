Descoperă sportul potrivit pentru copilul tău: 10 ședințe gratuite cu CSM Bacău

CSM Bacău, în parteneriat cu Primăria Municipiului Bacău, susține atât sportul de performanță, cât și sportul de masă, și dă startul unui program gratuit de selecție pentru copii cu vârsta de până la 10 ani, din municipiul Bacău.

Programul le oferă celor mici oportunitatea de a descoperi sportul care li se potrivește cel mai bine, prin participarea la 10 ședințe gratuite pentru fiecare dintre următoarele ramuri sportive: haltere, box, atletism, lupte, kickboxing, șah, judo și fotbal.

Copiii pot astfel să încerce mai multe discipline sportive și să își aleagă activitatea preferată.

Pentru înscrieri și informații suplimentare, părinții se pot adresa la: contact@csmbacau.ro.