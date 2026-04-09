Deschiderea Expoziției „Jandarmeria Română 1850 – 2020” la Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu’’ Bacău

Expoziția ,,Jandarmeria Română 1850 – 2020” reprezintă rezultatul unei colaborări de succes dintre Muzeul Național de Istorie a României, Muzeul Casa Mureșenilor Brașov, Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, Complexul Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău, Asociația Romilitaria, Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău ,,Alexandru cel Bun” și Arhivele Naționale Bacău.

Expoziția a fost organizată mai întâi la Muzeul Național de Istorie a României din București între 29 iulie – 8 noiembrie 2020 și ulterior itinerată la 28 de instituții muzeale de rang municipal, județean și național din Crișana, Banat, Sătmar, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Dobrogea, Muntenia și Moldova. Până în prezent, peste 100.000 de vizitatori au reușit să cunoască istoria Jandarmeriei Române prin intermediul unei cercetări calitative și obiective, având posibilitatea să admire piese de patrimoniu reprezentative pentru istoria acestei arme.

În cadrul expoziției vor putea fi admirate o serie de piese de patrimoniu și obiecte cu valoare istorică, distincții, brevete, documente, fotografii, publicații de specialitate, elemente de echipament care provin din patrimoniul Muzeului Național de Istorie a României și al Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, alături de numeroase replici de uniforme realizate în cadrul proiectului ,,Neamurile trăiesc și devin eterne prin păstrarea memoriei eroilor lor – Nicolae Iorga – In memoriam eroilor jandarmi 1918 – 2018”.

Colaborarea cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău și Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău ,,Alexandru cel Bun” a fost remarcabilă. Rareori se pot întâlni ofițeri și subofițeri jandarmi care să aibă un interes autentic pentru istoria propriei arme și care să păstreze mărturii ale trecutului reprezentate de documente, uniforme și drapele de luptă. Prin reprezentanții săi, Jandarmeria băcăuană nu doar că s-a ridicat la înălțimea așteptărilor, ci le-a depășit, prin seriozitate, implicare și profesionalism.

Un rol semnificativ la realizarea expoziției îi revine domnului Nicolae Adrian Alexe, muzeograf în cadrul Muzeului Casa Mureșenilor Brașov, unul dintre cei mai notabili specialiști în istoria Jandarmeriei Române și autor al cărții „Jandarmii și milițienii de la sate”, publicată la editura ASTRA Museum din Sibiu în anul 2014.

Deschisă într-un cadrul festiv pe 3 aprilie, de ziua armei, expoziția „Jandarmeria Română 1850 – 2020” va putea fi vizitată la Galeriile de Artă ,,Alfa’’ din strada Mărășești, nr. 12 până în data de 30 aprilie 2026, de marți până duminică, în intervalul orar 09:00-17:00. Intrarea este gratuită și vă așteptăm într-un număr cât mai mare să descoperiți o nouă pagină de istoriei.

„Sunt onorat să particip la deschiderea acestei Expoziții, una care vorbește în parte și despre istoria Inspectoratului Județean de Jandarmi Bacău, armă pe care o sărbătorim în fiecare an pe data de 3 aprilie. Cu această ocazie doresc să transmit tuturor colegilor din Jandarmerie un călduros La Mulți Ani! Expoziția este realizată în parteneriat cu Muzeul Național de Istorie a României, Complexul Muzeal Iulian Antonescu, Serviciul Județean Bacău al Arhivelor Naționale și Muzeul Casa Mureșenilor. Alături de aceste instituții, într-un exercițiu de deschidere față de publicul local și regional, Jandarmeria Bacău își propune să facă imaginea acestei instituții mai vizibilă.

Jandarmeria este o instituție de tradiție în județul Bacău; înainte de 1989 și puțin după Revoluție, aici a funcționat o unitate mare de jandarmi, Comandamentul Teritorial de Jandarmi, cu atribuții deosebit de importante pentru toate județele din Moldova. Aici au fost pregătiți cei mai mulți dintre jandarmii care au avut misiuni în regiunea Moldovei, la Bacău fiind Centru de Instrucție.

Ulterior, din Comandamentul Teritorial s-a desprins Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău. Astăzi, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, pe lângă obligațiile legale privind asigurarea ordinii publice, avem două posturi de Jandarmi montane la Slănic Moldova și la Târgu Ocna, avem 29 de obiective pe care le asigurăm cu pază, avem misiuni la care suntem titulari de misiune – transporturile cu caracter special, de transporturi de bunuri și valori, de corespondență clasificată”.

Colonel Eusebiu Bârnat,

Inspector Șef

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău

„Deschiderea, în premieră la Bacău, a expoziției „Jandarmeria Română 1850–2020” la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” reprezintă un moment important pentru viața culturală a orașului și pentru consolidarea dialogului dintre instituțiile de memorie și comunitatea locală. Prin găzduirea acestui proiect expozițional de anvergură națională, Bacăul se înscrie într-un circuit valoric al marilor demersuri muzeografice, beneficiind de acces direct la un patrimoniu necunoscut, dar relevant pentru înțelegerea evoluției statului român și a instituțiilor sale fundamentale.

Dincolo de funcția sa practică și regulamentară, haina militară a jandarmului se constituie într-un veritabil document istoric, purtător al transformărilor instituționale și ideologice care au marcat evoluția acestei arme. De la uniformele specifice începuturilor moderne ale Jandarmeriei, până la cele din perioada regimului comunist – inclusiv din epoca asociată temutei Securități – vestimentația reflectă nu doar adaptări de ordin estetic sau funcțional, ci și mutații profunde în raportul dintre autoritate, societate și putere. Astfel, lectura istoriei Jandarmeriei prin intermediul uniformei devine o formă de interpretare vizuală și simbolică a trecutului, în care fiecare detaliu vestimentar conservă urmele unui context politic și social distinct.

Caracterul de premieră conferă evenimentului o semnificație suplimentară, întrucât aduce în atenția publicului local o tematică mai puțin explorată în spațiul expozițional regional, aceea a istoriei Jandarmeriei, surprinsă atât în dimensiunea sa instituțională, cât și în cea umană. În același timp, expoziția contribuie la valorizarea memoriei locale, prin integrarea contribuțiilor jandarmilor băcăuani în discursul istoric general, consolidând astfel sentimentul de apartenență și continuitate”.

Alin Sebastian Popa,

Manager, CMIA

„Itinerarea expoziției la Galeriile de Artă ,,Alfa” din Bacău a fost o șansă de a cunoaște mai bine istoria locală și de a realiza o echipă frumoasă formată din militari și civili, jandarmi și ,,oameni de muzeu”. Într-un timp foarte scurt, lucrând cu multă pasiune și implicare s-a reușit amenajarea unei expoziții care prezintă 31 de uniforme și echipamente, replici și originale folosite de jandarmi începând cu 1850 și până în prezent. Având sprijinul colegilor băcăuani au fost pregătite două diorame (interiorul unei locuințe din mediul rural la începutul secolului XX și interiorul unei locuințe din mediul urban în apropierea Primului Război Mondial) pentru care au fost folosite piese de patrimoniu aparținând secțiilor Etnografie, Arheologie-Istorie și Artă. Deși de multe ori angajații muzeelor sunt o prezență discretă la nivelul comunităților, aceștia prin dăruirea față de profesie, prin pregătirea profesională și efortul susținut reușesc să ducă mai departe o valoroasă moștenire care asigură cu doar continuitate, dar și un viitor. Angajații Complexului Muzeal ,,Iulian Antonescu” Bacău pot face cu ușurință performanță în orice muzeu național din România.

Publicul vizitator are ocazia să vadă uniforme, drapele, documente, cărți de specialitate și fotografii păstrate în sala de tradiții a Inspectoratului de Jandarmi Județean „Ștefan cel Mare” Bacău. Pentru evocarea istoriei locale și evidențierea unor merite deosebite în cadrul expoziției au fost expuse distincții, brevete și însemne militare care aparțin unor jandarmi băcăuani care s-au remarcat în îndeplinirea serviciului, dar și ale unui ofițer de elită participant la misiuni de menținere a păcii în teatrul de operații din Afganistan”.

Nicolae Flavius Roaită

Muzeograf

Muzeul Național de Istorie a României, București