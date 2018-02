Noua echipă gvernamentală, bugetul municipiului Bacău, proiectele USR pentru 2018 și propriile proiecte au fost câteva dintre subiectele abordate de Lucian Stanciu-Viziteu, deputat de Bacău din partea Uniunii Salvați România (USR), la conferința de presă lunară. La întâlnirea cu ziariștii a fost prezent și dr. Sebastian Hriban, neurochirurg, care a vorbit despre situația dezastruoasă din Sănătate. „Nu voi face aprecieri cu privirea la calitatea miniștrilor. Unii au supraviețuit guvernelor anterioare, alții sunt noi. Unii sunt foarte buni, cum e Sorina Pintea, care trebuie să spele imaginea Sănătății din România, alții, nu. Voi spune doar că, la fel ca în mandatele Grindeanu și Tudose, avem un guvern dependent de Liviu Dragnea, președintele PSD”, a declarat Lucian Stanciu-Viziteu. Deputatul a mai vorbit despre instabilitate, bâlbâilelile politicienilor privind „formularul 600” și alte decizii neclare care îl fac să creadă că Guvernul Dăncilă, în ansamblu sau măcar în privința unor miniștri, va sta sub semnul schimbării. „Fără penali în funcțiile publice” este una dintre prioritățile USR, formațiune care va înainta un proiect de modificare a Constituției, după ce va strânge 500.000 de semnături. Alte priorități sunt reducerea numărului de semnături și a pragului electoral de la 5 la 3 la sută, ceea ce va permite intrarea în Parlament a partidelor mici și a independenților, modificarea Legii transparenței și a Legii adopției. Lucian Stanciu-Viziteu susține că proiectul privind bugetul municipiului Bacău ar trebui să poată fi accesat cu ușurință de cetățeni. „Primarul ne spune că se vor face niște lucruri, dar stadionul nu are nimic bugetat. Din 68 de străzi, doar două au bugetul asigurat, restul au doar credite de angajament. Acesta e modul de lucru al PSD”, a declarat deputatul USR. Fruntași la „mortalitate” Dr. Sebastian Hriban a deplâns faptul că România e fruntașă într-un top negativ, ocupând primul loc în Europa la mortalitatea infantilă, infecțiile intraspitalicești, mortalitatea determinată de cancer și bolile cardiovasculare, numărul deceselor evitabile. Cauzele? Lipsa măsurilor de prevenție, accesul inexistent la unele medicamente, rezultatul scăzut al tratamentelor, numărul mare de zile de internare, cheltuielile mari de spitalizare și problemele grave de management. Iar la ultima cauză, dr. Hriban a făcut și precizări: „Politizarea sistemului medical, adică accederea și perpetuarea în funcții de conducere a unor persoane incompetente, promovate strict pe criterii de apartenență politică, mai exact, apartenența la PSD.” Neurochirurgul susține că aceste problemele s-au acumulat în decenii, din 1990 fiind făcute doar două încercări de a depolitiza sistemul. „Una în 2006, pe vremea ministrului Nicolăescu, prin Legea 95, care prevedea criterii de organizare a sistemului medical, obliga directorii de spital să urmeze cursuri de management și stabilea niște criterii de incompatibilitate. A doua tentativă a fost în 2017, sub premierul Cioloș, prin Ordonanța 79, care interzicea membrilor de partid să ocupe funcții de conducere într-un spital public, să-și anagajeze rudele și să beneficieze de pe urma contractelor cu furnizorii. Această ordonanță a fost pur și simplu rasă”, a afirmat dr. Sebastian Hriban. Manager din afara partidului „Acum ne aflăm sub domnia completă a Răului”, a declarat medicul, apoi a descris probleme unui rezident obligat să se lupte cu „forțele întunecate” care dirijează sistemul de sănătate. „Mâna lungă a partidului ajunge și în provincie”, a avertizat Sebastian Hriban, dând drept exemplu Consiliul Director al Spitalului Județean de Urgență (SJU) Bacău, în componența căruia intră trei membri PSD. El a acuzat că Neurochirurgia are doar 14 paturi și e tratată cu dezinteres, deși este secția care aduce cei mai mulți bani spitalului. Și secția ATI (Terapie Intensivă) are foarte puține paturi, în raport cu nevoile. Deciziile cu privire la dezvoltarea unor secții aparțin, desigur, managerului. „Însă managerul nu trebuie să fie om de partid, trebuie să ajungă în acest post în urma câștigării unui concurs”, a precizat deputatul Lucian Stanciu Viziteu. Întrebat de ziariști ce părere are despre Spitalul Municipal, dr. Sebastian Hriban a afirmat că „va duce la decongestionarea Spitalului Județean” și, cu singuranță, va fi un progres când va fi dat în folosință, „dar e greu de prevăzut când se va întâmpla asta”. S-a mai discutat despre intenția USR de a sesiza Ministerul Sănătății cu privire la cazul unui pacient din Moinești, identificarea „statului paralel” și atacurile asupra SPP. Între proiectele pe care deputatul Lucian Stanciu-Viziteu vrea să le promoveze în 2018 se află „Alcool-stop” (care prevede sancțiuni pentru șoferii ce conduc sub influența alcoolului și montarea unor detectoare de alcool la bordul mașinilor) și modificarea Legii Transparenței, în noul act normativ urmând să fie introduse și pedepse pentru încălcarea prevederilor. 0 SHARES Share Tweet

