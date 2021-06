Deputatul PNL de Bacău, Mircea Fechet, a anunțat că va candida la președinția organizației județene a partidului. “Am analizat argumentele pro și contra, dar mai ales am discutat cu foarte mulți colegi – primari, consilieri locali și simpli membri – care m-au încurajat să fac acest pas”, a declarat Fechet.

“Am intrat în PNL când eram student, iar de atunci au mai trecut încă 20 de ani, timp în care am gândit și am acționat doar după principiile liberale. Am pornit de jos, de la lipitul afișelor în campania electorală și până astăzi nu am ars nicio etapă”, a mai spus acesta.

Mircea Fechet a devenit, la 32 de ani, vicepreședinte al Autorității Naționale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice.

A fost, apoi, director adjunct la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, iar ulterior a fost auditor public extern în cadrul Autorității de Audit. În decembrie 2019, a preluat funcția de Secretar de stat în Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, iar un an mai târziu funcția de ministru al Mediului. Din decembrie 2020 este deputat ales în circumscripția electorală Bacău.