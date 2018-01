La data de 23 ianuarie a.c., în jurul orei 20:00, în comuna Glăvăneşti, polițiștii au depistat un localnic de 44 de ani, care conducea un autoturism în timp ce avea o concentrație de 0,53 mg/l alcool pur în aerul expirat, rezultată în urma testării alcoolscopice.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Adjud unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost intocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.

La aceeași dată, în jurul orei 22:00, pe strada Atelierelor din Moineşti, polițiștii au depistat un tânăr de 22 de ani, din localitate, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Bărbatul emana halenă alcoolică și în urma testării cu aparatul etilotest a rezultat valoarea de 0,77 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Moineşti unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost intocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Tot sub influența băuturilor alcoolice se afla și un bărbat de 41 de ani, din Oneşti.

El a fost depistat de polițiștii oneşteni, în jurul orei 20.30, în timp ce conducea un autoturism pe strada Perchiului.

Rezultatul testării sale cu aparatul etilotest a fost de 0,79 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Polițiștii au întocmit dosar penal în care efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului.

La data de 25 ianuarie a.c., în jurul orei 02:00, în Bacău, polițiștii rutieri au depistat un localnic de 29 de ani, care conducea un autoturism în timp ce avea o concentrație de 0,43 mg/l alcool pur în aerul expirat, rezultată în urma testării alcoolscopice.

Conducătorul auto a fost condus la Spitalul Bacău unde i s-au recoltat mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză a fost intocmit dosar penal sub aspectul sâvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice.