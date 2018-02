Polițiștii din Hemeiuş au depistat doi bărbaţi care și-au racordat locuințele ilegal la rețeaua de energie electrică. La data de 02 februarie a.c., polițiștii din comuna Hemeiuş și lucrători din cadrul societății de distribuție a energiei electrice au efectuat verificări pe raza comunei pentru prevenirea și combaterea sustragerii de energie electrică. Astfel, au fost depistaţi doi localnici, unul de 61 de ani şi celălalt de 53 de ani, care aveau locuințele racordate ilegal la reţeaua de energie electrică. Poliţiştii au întocmit dosare penale sub aspectul săvârșirea infracțiunii de furt. 0 SHARES Share Tweet

