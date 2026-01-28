Spitalul „Prof. Dr. Eduard Apetrei” din Buhuși a primit recent vizita unei delegații formate din peste 50 de profesioniști din domeniul sanitar din Republica Moldova, în cadrul unui demers dedicat schimbului de experiență și consolidării cooperării bilaterale în domeniul sănătății.

Pe parcursul vizitei, delegația a avut ocazia să cunoască îndeaproape mai multe structuri ale unității medicale, printre care baza de recuperare, laboratorul de radiologie și imagistică medicală, secția Medicină Internă, secția de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI), blocul operator, Compartimentul de Primiri Urgențe (CPU), precum și șantierul viitoarei clădiri a ambulatoriului integrat.

Obiectivul principal al întâlnirii a fost promovarea bunelor practici, facilitarea schimbului de know-how și identificarea unor modele de organizare și funcționare eficiente, aplicabile în sistemele medicale din ambele state. Totodată, vizita s-a înscris în contextul sprijinirii parcursului european al Republicii Moldova, prin implicarea Institutului de Dezvoltare și Expertiză a Proiectelor (IDEP).

Reprezentanții spitalului au prezentat atât infrastructura existentă, cât și proiectele de dezvoltare aflate în derulare, subliniind importanța cooperării internaționale ca factor esențial pentru creșterea calității actului medical și modernizarea serviciilor de sănătate.

Vizita a reconfirmat deschiderea Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși pentru parteneriate profesionale și schimburi de experiență care contribuie la dezvoltarea durabilă a sistemului sanitar regional.