Declinul demografic continuă: mai puține nașteri și mai puține căsătorii în 2025

Anul 2025 confirmă o tendință care se conturează tot mai clar în ultimii ani: populația continuă să scadă, iar diferența dintre numărul nașterilor și cel al deceselor rămâne puternic negativă. Datele statistice pentru întreg anul arată că natalitatea este în scădere, în timp ce mortalitatea rămâne ridicată, ceea ce accentuează declinul natural al populației.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2025 au fost înregistrați 4.426 de născuți vii, cu 364 mai puțini decât în anul precedent, când s-au consemnat 4.790 de nașteri. Scăderea este semnificativă și reflectă o tendință demografică tot mai pronunțată, determinată de factori precum migrația populației tinere, incertitudinile economice sau schimbarea modelelor de viață familială.

Numărul deceselor a ajuns la 7.958 în 2025, în ușoară scădere față de cele 8.200 înregistrate în 2024. Chiar dacă această reducere poate fi privită ca o evoluție pozitivă, mortalitatea rămâne mult peste nivelul natalității. Ca urmare, sporul natural al populației – diferența dintre nașteri și decese – a rămas negativ și chiar s-a accentuat. În 2025, sporul natural a fost de -3.532 de persoane, cu 122 mai mult decât în anul precedent.

Pe lângă scăderea natalității, statisticile indică și o diminuare accentuată a numărului de căsătorii. În 2025 au fost înregistrate 2.620 de căsătorii, cu aproape 500 mai puține decât în 2024, când au fost consemnate 3.100. Specialiștii consideră că această evoluție poate reflecta amânarea întemeierii unei familii, migrația tinerilor sau schimbările din comportamentul social al noilor generații.

În același timp, numărul divorțurilor a crescut ușor. În cursul anului 2025 au fost înregistrate 716 divorțuri, față de 687 în anul precedent. Creșterea nu este una spectaculoasă, dar indică o ușoară tendință de accentuare a instabilității familiale.

Un indicator care arată totuși o evoluție pozitivă este mortalitatea infantilă. În 2025 au fost înregistrate 25 de decese ale copiilor sub un an, cu două mai puține decât în 2024, ceea ce poate sugera îmbunătățiri în ceea ce privește îngrijirea medicală și condițiile de sănătate pentru nou-născuți.

Datele pentru luna decembrie confirmă, la rândul lor, aceste tendințe. În ultima lună a anului 2025 s-au înregistrat 354 de nașteri, ușor mai puține decât cele 362 consemnate în decembrie 2024. În schimb, numărul deceselor a crescut la 786, comparativ cu 766 în aceeași perioadă a anului precedent. Astfel, sporul natural negativ din decembrie a ajuns la -432 de persoane.

În ceea ce privește viața de familie, luna decembrie 2025 a adus 120 de căsătorii, mai puține decât cele 126 înregistrate în decembrie 2024. În schimb, divorțurile au scăzut de la 63 la 54.

Per ansamblu, datele statistice arată că declinul demografic rămâne o realitate tot mai evidentă. Scăderea natalității, numărul ridicat al deceselor și diminuarea căsătoriilor conturează o evoluție care, în lipsa unor schimbări majore, va continua să influențeze structura populației în anii următori. În același timp, specialiștii atrag atenția că aceste tendințe sunt legate nu doar de evoluțiile locale, ci și de procese demografice mai ample care afectează întreaga regiune și, în general, multe zone ale Europei.