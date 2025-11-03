Decizii importante pentru dezvoltarea județului Bacău, adoptate în ultima ședință a Consiliului Județean

Consiliul Județean Bacău a adoptat o serie de hotărâri esențiale în ultima ședință ordinară, vizând domeniile economico-financiar, investițional, social, educațional și de transport public.

Potrivit președintelui CJ Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, rectificarea bugetului pe anul 2025 a fost realizată „în mod echilibrat, astfel încât să asigure atât funcționarea optimă a instituțiilor, cât și continuarea proiectelor de dezvoltare”. Fondurile suplimentare vor sprijini obiectivele aflate într-un stadiu avansat de execuție, iar execuția bugetară a trimestrului al III-lea confirmă „disciplina financiară și utilizarea eficientă a fondurilor publice”, în condițiile în care încasările au depășit cheltuielile.

În plan investițional, Consiliul Județean a aprobat actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru reabilitarea completă a Sălii de gimnastică a CSEI nr. 1 Bacău, un proiect destinat sprijinirii copiilor cu cerințe educaționale speciale. Modificarea era necesară în urma schimbărilor legislative și a evoluției costurilor din ultimii ani.

De asemenea, a fost suplimentată finanțarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC), pentru ca personalul instituției să își poată primi salariile la timp, iar serviciile destinate persoanelor cu dizabilități să fie asigurate „cu demnitate și promptitudine”, după cum a subliniat Breahnă-Pravăț.

În urma consultărilor cu administrațiile locale, Consiliul Județean a aprobat și modificări în programul de transport public județean, pentru a adapta serviciile la nevoile reale ale comunităților.

Tot în cadrul ședinței, a fost aprobată participarea Școlii Gimnaziale Speciale „Maria Montessori” Bacău într-un proiect european intitulat „Educație și oportunități egale pentru elevii cu CES”. Proiectul, finanțat din fonduri europene și cofinanțat de Consiliul Județean, va oferi timp de 24 de luni dotări moderne, terapii specializate și activități educaționale pentru 120 de copii cu cerințe speciale.

„Fiecare hotărâre adoptată reprezintă un pas spre atingerea principalului nostru obiectiv: dezvoltarea durabilă a județului și creșterea calității vieții pentru locuitorii săi. Le mulțumesc colegilor consilieri județeni și echipei din aparatul de specialitate pentru susținere și implicare”, a declarat Cristina Breahnă-Pravăț, președintele Consiliului Județean Bacău.