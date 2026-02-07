Debutul Concursului Național Catehetic în Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” din Onești

Grupul de Cateheză al Parohia Pogorârea Sfântului Duh a debutat, vineri, 6 februarie, activitățile din cadrul Concursului Național Catehetic „Familia – binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”, ediția a XVIII-a, organizat la nivelul Patriarhia Română.

Prima întâlnire a avut loc la Școala Emil Racoviță, reunind elevi, cadre didactice și reprezentanți ai parohiei. Conceptul concursului a fost prezentat de doamnele profesoare Daniela-Elena Coșa și Oana-Adina Vîlcu, alături de preoții Alexandru Pânzaru și Daniil Chirliu. Pentru proiectul local a fost ales titlul „Familia – Icoană pilduitoare a Iubirii”.

Coordonatorii au stabilit un calendar amplu de activități, care include cateheze pe tema familiei, desfășurate atât în școală, cât și în biserică, un cerc de creații literare, o expoziție de lucrări plastice intitulată „Familia mea”, proiecte creative realizate împreună cu membrii familiei, vizite la diferite instituții și centre sociale, acțiuni filantropice, precum și o excursie tematică în zona Neamțului.

Potrivit părintelui Alexandru Pânzaru, anul 2026 a fost declarat în Patriarhia Română drept Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar. În acest context, activitățile se desfășoară cu binecuvântarea Ioachim și sub îndrumarea clerului parohial, având ca obiectiv un parcurs educativ centrat pe valorile creștine, adresat copiilor, părinților și celorlalți membri ai familiilor acestora. De asemenea, proiectul vizează sprijinirea familiilor defavorizate și evidențierea rolului femeii și al mamei creștine în viața comunității.

Reprezentanții parohiei subliniază că parteneriatul dintre Școală, Biserică și alte instituții constituie un cadru important pentru promovarea unor repere morale solide, menite să sprijine dezvoltarea armonioasă și echilibrată a copiilor și tinerilor din Onești.