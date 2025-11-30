De Ziua Națională, mai dezbinați ca oricând

În fiecare an, de 1 Decembrie, ni se reamintește că ar trebui să fim uniți. Că suntem un singur popor, că împărtășim aceeași istorie și aceleași rădăcini. Și totuși, paradoxal, tocmai în această zi simt mai apăsat ca oricând cât de divizați am ajuns.

Astăzi, dacă se întâlnesc doi români pe stradă, e foarte posibil ca discuția lor – oricare ar fi – să sfârșească într-o ceartă. Nu pentru că nu am avea destule probleme reale de rezolvat, ci pentru că de ani de zile cineva, undeva, întreține cu grijă această falie între noi. O falie care ne face suspicioși, neîncrezători, irascibili. O falie care ne împinge să alegem nu între bine și rău, ci între două rele prezentate ca singure opțiuni. O falie din care alții, invariabil, au ceva de câștigat.

Poate că astăzi, măcar pentru câteva clipe, am putea să ne oprim din această alergătură a dezbinării și să ne întrebăm sincer: Cine are de profitat de pe urma faptului că noi suntem mereu împotriva noastră? Și mai ales: Ce am putea câștiga dacă am înceta să ne lăsăm împărțiți în tabere?

Nu spun că trebuie să gândim toți la fel. Este normal și sănătos să avem opinii diferite. Dar alta este dezbaterea, și cu totul altceva dezbinarea. Una ne poate duce mai departe; cealaltă doar ne ține pe loc.

De 1 Decembrie, poate ar fi bine să ne amintim că România nu este „a lor”, „a noastră” sau „a voastră”. Este a tuturor. Și că, oricât de diferiți am fi, avem mai mult de câștigat împreună decât în bucăți.

Cu speranță,

Un cititor

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!