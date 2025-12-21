De la Oituz la „Mica Românie” din Londra. Povestea unui tânăr care a dus gustul de acasă peste hotare

În zona Harrow din nord-vestul Londrei, cunoscută neoficial drept „Mica Românie” a Regatului Unit, mirosul de afumătură românească se amestecă zilnic cu forfota unei comunități numeroase de români. Aici, printre magazine cu firme scrise în limba română și conversații purtate firesc „ca acasă”, se află brandul „Stejarul” – patru magazine românești construite pas cu pas de Claudiu Baroti, un tânăr plecat din comuna Oituz, județul Bacău, la doar 16 ani.

Claudiu s-a mutat în Anglia în 2010, înainte să termine liceul. Era încă un copil când a luat una dintre cele mai grele decizii ale vieții sale, scrie Anuntul UK.

„Părinții mei plecaseră cu ani înainte în Anglia, la muncă, iar eu rămăsesem în România, în grija bunicilor. Lor le era dor de mine, mie îmi era dor de ei și, până la urmă, nu am mai așteptat să termin liceul, am plecat și eu la Londra”, a povestit Claudiu pentru Anunțul UK.

Ajuns în Marea Britanie, a continuat studiile și a terminat liceul la Londra. Câțiva ani mai târziu, a făcut pasul spre antreprenoriat, deschizând primul său magazin românesc. Astăzi, Claudiu Baroti este patronul a patru magazine care funcționează sub numele „Stejarul”, toate situate în zona Harrow – un cartier unde românii sunt atât de numeroși încât limba română este a doua cea mai vorbită limbă, după engleză.

Brandul „Stejarul” cuprinde trei magazine generale și o măcelărie românească, aflată pe Kenton Road, la numărul 331 – nucleul afacerii. Aici, tradiția românească nu este doar un concept de marketing, ci o realitate zilnică, vizibilă în vitrinele pline și în discuțiile dintre clienți.

„S-a intrat deja în febra Sărbătorilor de iarnă. Cel mai bine vândut produs al nostru este în acest moment toba. Este un produs de calitate și cam unul din cinci români care intră în magazin vrea să cumpere toba”, spune Claudiu.

Interesant este că nu doar românii sunt atrași de gusturile de acasă: „Grecii și bulgarii care ne calcă pragul sunt mari amatori de kaiser și cârnați afumați.”

Măcelăria „Stejarul” produce o gamă largă de preparate din carne după rețete tradiționale: slănină afumată, specialități, kaiser, ciolan afumat, cârnați afumați, pastramă și multe altele. În prag de sărbători, vitrina este completată de caltaboș și șoric de porc – produse care, pentru mulți români din diaspora, înseamnă mai mult decât mâncare: sunt o legătură directă cu copilăria și cu masa de Crăciun de acasă.

Povestea lui Claudiu Baroti este una despre dor, muncă și perseverență. De la copilul din Oituz care și-a lăsat bunicii pentru a-și revedea părinții, la antreprenorul care hrănește cu gust românesc o întreagă comunitate din Londra, drumul a fost lung. Iar în fiecare felie de tobă sau bucată de slănină vândută în Harrow se regăsește, discret, o parte din România.