De la o doamnă pentru doamnele din Bacău: Oana Beauty Style – servicii de… împrimăvărare

Primăvara a sosit și odată cu ea renaștem cu toții. Mai mult decât atât, de 8 martie – Ziua Internațională a Femeii, doamnele din Bacău au un motiv în plus să se simtă răsfățate. Iar un loc reprezentativ din acest punct de vedere poate fi considerat cu ușurință Oana Beauty Style din Cornișa.

Cu o experiență de 12 ani, Oana Beauty Style se înscrie în lista celor mai importante saloane de înfrumusețare din oraș. Oana Beauty Style este proiectul unei tinere ambițioase și muncitoare – Oana Manta, care din adolescență a visat să construiască ceva trainic și de calitate. Dacă în primă fază, ca mulți alți băcăuani, a încercat mirajul străinătății, după ce l-a născut pe fiul ei, Oana a ales să se întoarcă acasă, unde a simțit nevoia să se reinventeze. Așa că a ales o cale pe care o agrea de mică – hair style-ul. Așa că a urmat niște cursuri după care a început să profeseze. Și a făcut-o atât de bine încât foarte multe cliente i-au rămas…fidele. Are cliente care vin la ea de 12 ani, iar multe dintre ele nu sunt doar din Bacău. Oana are cliente chiar și din Onești sau Piatra Neamț, care vin special la salonul ei pentru că sunt foarte mulțumite. Așa că, după ce la începuturi Oana a trecut prin alte două saloane de înfrumusețare, a decis să continue pe cont propriu.

„La început, în timp ce urmam cursurile de hair style-ist făceam și practică. Atunci mi-am luat toate rudele să le tund și să le aranjez părul. Mi-am dat examenele pe capul lor, cum s-ar spune. Cel mai mult m-a sprijinit soacra mea care a avut cea mai mare răbdare să stea pe scaun și m-a încurajat foarte mult”, ne-a povestit Oana Manta. Apoi, încurajată și de prieteni dar și printr-o conjunctură favorabilă – spațiul de pe Cornișa Bistriței nr. 19 fiind liber – a format o echipă și a deschis noul salon.

Așa au trecut 12 ani de când a deschis Oana Beauty Style, un salon care de-a lungul timpului a îmbunătățit calitatea serviciilor. Cu o echipă dedicată de specialiști și o gamă variată de servicii, salonul a reușit să câștige încrederea și aprecierea clienților săi.

Experiențe personalizate

Oana Beauty Style oferă o experiență personalizată fiecărei cliente care pășește pragul salonului. De la prima întâlnire, clientele sunt întâmpinate cu căldură și profesionalism, iar specialiștii în frumusețe își dedică timpul pentru a înțelege nevoile și dorințele fiecărei persoane.

Fie că este vorba despre un simplu coafat, o manichiură sofisticată sau tratamente faciale avansate, fiecare serviciu este adaptat pentru a oferi cele mai bune rezultate.

Servicii Diverse

Salonul Oana Beauty Style se mândrește cu o gamă largă de servicii, inclusiv:

– Coafură: Stiluri moderne și clasice, tunsori personalizate și coafuri pentru ocazii speciale.

– Îngrijire facială: Tratamente faciale hidratante, anti-îmbătrânire și curățare profundă, sprâncene și epilări.

– Manichiură: Servicii de calitate, cu produse de top, pentru unghii frumoase și sănătoase.

– Make-up: Machiaj profesional pentru evenimente speciale, realizat de artiști cu experiență.

„Suntem o echipă profesionistă și bine sudată. Avem o colegă pe manichiură care face unghii cu gel, semi, etc. O colegă pe cosmetică și make-up și suntem două fete pe coafor – tuns, vopsit, coafat”, a precizat Oana Manta.

Calitate

La Oana Beauty Style se folosesc produse de calitate superioară și tehnici moderne pentru a asigura cele mai bune rezultate. Salonul colaborează cu branduri de renume din industria frumuseții, ceea ce îi permite să ofere clientelor sale cele mai recente tendințe și soluții.

„Eu și colegele mele urmăm periodic cursuri și seminarii pentru că trebuie să fim la curent cu toate noutățile care apar în domeniu. Ultima dată, eu am fost acum câteva luni în Bulgaria. Am fost și la Cătălin Lungu care a ținut curs de tunsoare. Apoi Olga Barcari pentru balayage – care acum este în top, și de curând am participat la un seminar ținut de o specialistă din Italia, Alessandra Tadei, care ne-a explicat noutățile din tratamentele de păr. Sunt foarte multe iar noi participăm cam de trei-patru ori pe an”, a explicat Oana Manta care a mai povestit și faptul că la salonul ei a primit și elevi în practică de la licee și școli de meserii.

Atmosferă Relaxantă

Un alt aspect remarcabil la Oana Beauty Style este atmosfera sa relaxantă. Decorul elegant, muzica ambientală și personalul prietenos contribuie la crearea unui spațiu în care doamnele și domnișoarele se pot destinde și relaxa. Fiecare vizită devine o mică vacanță, un moment de răsfăț și îngrijire personală, specialistele salonului devenind prietene apropiate clientelor.

Trenduri?

Ca în absolut orice domeniu, evident că și aici există anumite direcții. Dar probabil mai mult sunt chestiuni de marketing. „Da, există trenduri. Nu știu să vă spun exact ce va fi pentru 2025 dar eu consider că tunsoarea și culoarea pe care o porți trebuie să te prindă. Nu poți pune o culoare la modă și să nu-ți stea bine. Sau o anumită tunsoare. Degeaba se poartă, să zicem, cărămiziul dacă nu o avantajează pe clientă, dacă nu are ochii deschiși la culoare. Acum se poartă foarte mult tunsoarea butterfly… e vorba de o tunsoare în scări, doar că i s-a schimbat denumirea. Noi chiar recomandăm clientelor, dacă vor altceva, să vină cu câteva modele pe telefon, le comparăm și luăm împreună hotărârea. E valabil și pentru tuns și pentru coafat”, a mai spus Oana Manta.

Concluzie

Oana Beauty Style Bacău nu este doar un salon de înfrumusețare, ci o destinație dedicată bunăstării și frumuseții. Cu un angajament față de excelență și o pasiune pentru frumusețe, Oana și echipa sa continuă să inspire și să îngrijească fiecare client, transformând fiecare vizită într-o experiență memorabilă.

Oana Beauty Style – Str. Cornișa Bistriței nr. 19

Facebook: Salon Beauty Oana Style

Telefon: 0754.428.951