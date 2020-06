Primul-ministru al României, dar și cel al Bulgariei, poate și alți demnitari cu greutate din alte state ale lumii, au fost amendați în actualele condiții impuse de pandemia de Covid-19 tocmai pentru că nu au respectat regulile impuse chiar de ei. Nu au purtat măști de protecție, de exemplu, acolo se impunea, adică în spațiile închise, iar premierii au fost nevoiți să bage mâna în propriile buzunare și să plătească.

La câți bani câștigă astfel de oameni, o biată amendă poate nu e piatră de moară. Dar, un exemplu că nimeni nu poate fi iertat atunci când greșește poate fi de învățătură.

Așa o fi, chiar și la case mai mari, dar pe unde te duci, acum, de când parcă e mai multă libertate de mișcare în pandemie, vezi tot mai mult ignorarea regulilor minime de protecție. Am intrat, zilele trecute, în câteva magazine. Cu masca pe figură, după cum se cere și după cum e și normal, dar am dat nas în nas cu destui indivizi care nici nu se sinchiseau de o asemenea obligație. Cum or fi scăpat ei de controlul minim de la intrarea în asemenea unități publice e o altă problemă.

Și mai mirat am fost când într-un magazinaș al unei rețele comerciale alimentare din Bacău am constatat că nici unul dintre cei trei-patru vânzători, toți foarte tineri, nu purta masca de protecție. Ce pretenții să mai ai, atunci, la câte un client lipsit de bun-simț sau de responsabilitate civică? Să nu mai spun că am dormit, tot recent, șase nopți în câte un hotel de pe Litoral, dar tot cu câte o a doua persoană în cameră, adică nu doar cu cineva din familie, cum se permite.

O fi o exagerare să ne păzim atât de mult de pârdalnicul acesta de coronavirus? Unii spun că da, alții că nu. Dar, dacă e un regulament de respectat, păi să-l respectăm! Altfel, degeaba amendăm primii-miniștri, pe capete, că nimic nu se va schimba.