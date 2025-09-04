De ce să nu mai fugi de conflicte în relația de cuplu?

Ești și tu unul dintre cei care tolerează cu greu conflictele și ar face orice ca să le evite? Atunci cred că suntem destul de mulți în această situație. De mult timp există convingerea că lipsa certurilor, a conflictelor sau a neînțelegerilor este un semn bun într-o relație, pentru că, dacă nu există conflicte, înseamnă că nu există nici probleme, nu-i așa?

Conflictul este adesea perceput ca un semn de eșec într-o relație, însă el este o adevărată unealtă de dezvoltare și apropiere între parteneri. Evitarea sau reprimarea conflictelor nu face decât să acumuleze tensiune și resentimente, afectând pe termen lung intimitatea și respectul reciproc.

Angela Nuțu, psihoterapeut și coach: “Evitarea conflictului are rădăcini adânci în experiențele noastre personale și culturale. Din copilărie, mulți dintre noi am fost învățați că a certa sau a exprima nemulțumiri este „rău” sau „nepoliticos”. În relațiile adulte, teama de respingere sau pierdere adâncește această evitare. Psihologic, conflictul implică vulnerabilitate: trebuie să ne exprimăm nevoile, temerile și limitele, iar acest lucru poate fi intimidant”.

Din punct de vedere psihologic, conflictul este o manifestare a diferențelor între nevoi, valori sau limite personale. Fiecare persoană vine într-o relație cu propriile traume, tipare și modalități de a face față frustrării. De exemplu:

Persoanele cu experiențe de respingere timpurie pot percepe conflictele ca amenințări majore la adresa iubirii.

Persoanele cu tendință de evitare pot internaliza frustrarea și pot dezvolta resentimente.

Conștientizarea acestor mecanisme interne este primul pas în transformarea conflictului într-o oportunitate de creștere.

Un conflict devine constructiv atunci când partenerii reușesc să:

Se exprime autentic, fără judecată – folosind „eu simt” în loc de acuzații. Asculte activ și empatic – să înțeleagă cu adevărat perspectiva celuilalt, nu doar să pregătească răspunsul. Identifice nevoile fundamentale – de multe ori, ce pare un argument banal ascunde nevoi emoționale esențiale, cum ar fi siguranța, respectul sau apartenența. Se concentreze pe soluții și compromis – conflictul nu înseamnă câștigător și pierzător, ci găsirea unor soluții care să onoreze ambele perspective.

Majoritatea cuplurilor percep conflictul sau lipsa acestuia ca un indicator al puterii sau slăbiciunii relației. Adevărul este că, în sine, conflictul nu este rău; dimpotrivă, el este o parte necesară a fiecărei relații.

Cum ai putea fi cu adevărat intim emoțional cu o altă persoană, să trăiești zi de zi alături de ea, să experimentezi toate frustrările vieții și să nu apară conflicte? Dacă nu există conflicte, înseamnă că unul dintre parteneri nu își exprimă nemulțumirile.

Conflictul nu este doar vital pentru o conexiune autentică și sinceră, ci este și drumul prin care descoperi gusturile și antipatiile partenerului, nevoile și dorințele acestuia.

Procesul de explorare a diferențelor și de construire a consensului te învață despre profunzimea și caracterul partenerului tău. Înfruntarea directă a conflictului este calea care întărește conexiunea; confruntarea și acceptarea dezacordului consolidează legătura dintre voi și duce relația la un nivel mai profund și mai intim.

Așadar, cum rezolvă cuplurile conflictele? Iată pașii:

Conștientizează răspunsul de tip „luptă sau fugi” atunci când te enervezi. Exprimați-vă gândurile și sentimentele pe rând, fără a vă întrerupe. Folosiți declarații de tip „eu” pentru a evita acuzele și pentru a vă asuma propriile sentimente. Ascultați dincolo de cuvinte pentru a înțelege sensul și emoțiile partenerului. Fiți „curioși” față de punctul de vedere al partenerului. Discutați până când puteți „susține punctul de vedere al partenerului” la fel de bine cum vă susțineți propriul punct de vedere. Amintiți-vă că scopul nu este să aflați cine are dreptate sau cine greșește, ci să înțelegeți poziția celuilalt. Abia apoi puteți rezolva problema.

“Pe măsură ce partenerii învață cum să gestioneze conflictul, conexiunea vitală începe să prindă contur. Se conturează imaginea celor doi parteneri care se îndreaptă unul către celălalt, indiferent de circumstanțe, aducând un sentiment de siguranță și încredere. Devii puternic în convingerea că partenerul tău nu te-ar răni intenționat; astfel, atunci când apar momente tensionate, lucrați împreună la rezolvarea conflictului și la iertare, adică la eliberarea furiei”, concluzionează Angela Nuțu.

Angela Nuțu este Psihoterapeut și unul dintre cei mai cunoscuţi şi bine pregătiţi traineri din România, Vicepreşedinte al Asociaţiei Române de Hipnoză. Are experiență de peste 10 ani în domeniul comunicării și al instruirii adulților și de peste 15 ani în domeniul antreprenoriatului și al afacerilor. Membru Fondator al Asociației Române de Coaching, Formator acreditat ANC, Trainer acreditat NLP și Psihoterapeut.