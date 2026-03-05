„De ce nu s-au dus în Bucovina?” – cum a devenit ura din online mai puternică decât empatia

În ultimele zile, spațiul online din România a fost invadat de reacții dure la adresa unui grup de elevi și profesori aflați în vacanță în Dubai, care au rămas temporar blocați acolo din cauza conflictului militar din regiune. În loc ca discuția să fie despre siguranța lor și despre modul în care pot reveni acasă, comentariile din mediul online au alunecat rapid spre ironii, judecăți și comparații.

Printre cele mai frecvente reacții apărute pe rețelele sociale a fost întrebarea: „De ce nu s-au dus în Bucovina?”, urmată de alte remarci similare: „La Cazanele Dunării nu era frumos?”, „În România nu mai avem locuri frumoase?” sau „Dacă aveau bani de Dubai, să se descurce acolo”.

Acest tip de reacție spune multe despre felul în care funcționează dezbaterea online. În loc să existe empatie pentru niște elevi și profesori aflați într-o situație imprevizibilă, discuția s-a transformat într-o competiție morală despre unde ar fi trebuit să își petreacă vacanța.

Problema reală nu este Dubaiul. Problema este nevoia constantă de a judeca alegerile altora.

Da, România are locuri extraordinare: Bucovina, Cazanele Dunării, Delta, Maramureșul sau munții Carpați. Sunt destinații superbe și merită promovate. Dar faptul că cineva a ales să meargă într-o excursie în altă țară nu este o ofensă la adresa turismului românesc și nici un motiv pentru a transforma o situație complicată într-un prilej de reproșuri.

Un grup de elevi și profesori era într-o vacanță planificată într-o perioadă în care nimeni nu anticipa că un conflict militar ar putea afecta traficul aerian sau situația din regiune. Faptul că au rămas temporar blocați nu este rezultatul unei decizii iresponsabile, ci consecința unor evenimente geopolitice complet imprevizibile.

Cu toate acestea, internetul are o capacitate impresionantă de a transforma orice situație într-un tribunal public. În spatele tastaturii, empatia devine mai rară, iar sarcasmul și judecata devin reflexe aproape automate.

Comentariile despre Bucovina sau Cazanele Dunării nu sunt, în realitate, despre turismul românesc. Sunt despre frustrări, despre comparații sociale și despre nevoia de a demonstra că cineva „și-a meritat” problema în care a ajuns.

Dar în realitate, lucrurile sunt mult mai simple: niște elevi și profesorii lor sunt departe de casă, într-o situație incertă, iar ceea ce ar trebui să conteze este ca ei să se întoarcă în siguranță.

Poate că episodul acesta spune mai multe despre noi decât despre ei. Despre cât de ușor transformăm empatia în ironie și îngrijorarea în reproș.

Iar înainte să scriem încă un comentariu despre „de ce nu s-au dus în Bucovina”, poate merită să ne punem o întrebare simplă: dacă acolo ar fi fost copiii noștri sau profesorii lor, am mai face aceleași glume?

Alexandru Turcu

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!