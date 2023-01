De ce confundăm comportamentul cu personalitatea?

Personalitatea și comportamentul sunt două caracteristici diferite care ne ajută să ne definim, fiind măsurabile prin utilizarea testelor de personalitate și a evaluărilor comportamentale.

Potrivit cunoscutului psiholog Laura-Maria Cojocaru, foarte mulți oameni fac adesea confuzie între personalitate și comportament, folosind adesea termeni în mod interschimbabil, deși există diferențe fundamentale între teste de personalitate și evaluări comportamentale. “Personalitatea reprezintă un ansamblu de trăsături psihologice care determină modul în care o persoană reacționează în anumite circumstanțe și relaționează cu ceilalți. Personalitatea este, de asemenea, un factor important în dezvoltarea comportamentului unei persoane. De cealaltă parte, comportamentul reprezintă acțiunile și reacțiile unei persoane în anumite circumstanțe sau în prezența altor persoane. Acestea pot fi, de asemenea, influențate de personalitatea unei persoane. Astfel, comportamentul este, de obicei, un produs al personalității și al mediului în care trăiește o persoană”, explică psihologul Laura Maria Cojocaru.

4 tipuri de comportament

Potrivit specialistului, ne putem împărți comportamentele în diferite straturi, însă cele mai proeminente sunt: comportament conștient, comportament inconștient, filtre de comportament, moștenire culturală.



1. Comportamentul conștient. “Comportamentul conștient este comportamentul nostru învățat care are legătură directă cu o situație sau cu persoanele implicate. Combină cerințele percepute și motivația comportamentală interioară pentru a ne ajusta comportamentul într-o anumită situație sau la o anumită persoană. Este cea mai hotărâtă și cea mai bună abordare posibilă a stimulilor. La acest nivel, ne adaptăm în mod conștient comportamentul la diferite medii. Adaptarea comportamentului nostru necesită adesea o utilizare semnificativă a resurselor noastre energetice. Această ajustare ne poate determina uneori să funcționăm sub stres sau presiune extremă dacă ne comportăm departe de stilul nostru natural de comportament”, declară psihologul Laura Maria Cojocaru.



2. Comportament inconștient. “Comportamentul inconștient este modul în care preferăm să răspundem la un stimul și modul în care ne exprimăm în mod natural. Comportamentul la acest nivel este cel mai natural pentru noi, este stilul pe care îl folosim cel mai mult și, de asemenea, necesită cea mai mică energie. Pe lângă faptul că este un stil comportamental pe care îl folosim cel mai des, este și stilul pe care îl folosim atunci când avem cel mai puțin control asupra noastră, ca sub presiune sau când trebuie să răspundem rapid”, explică psihologul.



3. Filtre comportamentale. Filtrele comportamentale sunt distinct individuale. Ele pot fi utilizate și modificate rapid. Cele mai semnificative filtre comportamentale sunt: atitudini, valori, aptitudini, cunoștințe, experiență, condiție fizică și condiție psihică, continuă psihologul



4. Patrimoniul (moștenirea) cultural. „Patrimoniul cultural reprezintă tot ceea ce am adoptat în timpul vieții noastre. Include normele culturale, valorile, etica și morala culturii noastre pe care le-am învățat și experimentat. Este ceva din sinele nostru interior de care nici măcar nu suntem pe deplin conștienți. Este implicit din fire și nu o putem transfera nimănui altcuiva. Patrimoniul cultural se referă la modul în care oamenii percep lumea în jurul lor și folosesc insight-uri și instrumente pentru a îmbunătăți comunicarea și atingerea obiectivelor. Acesta include conceptul de diverse temperamente și abilități care sunt recunoscute și tratate în cadrul acestui sistem. Patrimoniul cultural se bazează pe teoriile de personalitate de bază, definind șase dimensiuni de comportament: înclinațiile de lider, ambiția, stabilitatea, extrovertirea, conștiinciozitatea și cooperarea. Acestea sunt definiția modului în care o persoană se motivează, se comportă și reacționează și cum acestea sunt influențate de mediul în care se află. Extended DISC recunoaște că fiecare persoană are un „fundal” unic care se reflectă în comportamentul sau. Acesta oferă instrumente pentru a înțelege cum persoanele se comportă și interacționează unele cu altele și cum pot fi îmbunătățite relațiile și obiectivele”, este de părere psihologul Laura Maria Cojocaru.”.



Care este diferența dintre personalitate și comportament?

Mai mult decât atât, specialistul afirmă că personalitatea nu numai că influențează modul în care răspundem în mediul nostru, dar determină și modul în care acționăm și gândim în anumite moduri.

“Ne exprimăm personalitatea prin gândirea, emoțiile și comportamentul nostru. Pe de altă parte, comportamentul este modul în care ne întâlnim cu ceilalți în acțiunile noastre. Ne exprimăm comportamentul prin acțiunile noastre. În esență, comportamentul este ceea ce facem, iar personalitatea este modul în care gândim și simțim. Principala diferență dintre personalitate și comportament este că observăm personalitatea prin gândirea, tiparele emoționale și comportamentele unei persoane. Cu toate acestea, observăm comportamentul evaluând tiparele unei persoane în acțiunile și manierele sale. O altă diferență semnificativă de personalitate și comportament este că personalitatea noastră rămâne relativ stabilă, în timp ce ne putem adapta comportamentul zilnic ca răspuns la mediul nostru. Personalitatea noastră se formează foarte devreme în viața noastră printr-o combinație de factori genetici și de mediu. În comparație, comportamentul nostru se schimbă pe măsură ce îmbătrânim, ne dezvoltăm și ca răspuns la mediul nostru actual”, conchide psihologul Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI).

Laura-Maria Cojocaru, președinte și fondator al Institutului de Neuro-Programare Lingvistică Somato-Integrativă (INLPSI) și președinte și fondator al Asociației ”Generația Iubire” este Psiholog-Psihoterapeut expert şi Trainer în Programare Neuro-Lingvistică. A studiat natura minţii umane urmând 9 formări profesionale cu abordări diferite – psihoterapie integrativă, hipnoză clinică, relaxare și psihoterapie ericksoniană, psihoterapie de cuplu și familie, psihologie clinică, neuro-programare lingvistică, terapii florale Bach, consultant Panorama Socială, instructor internațional yoga, formator acreditat CNFPA. De peste 14 ani ghidează oamenii atât în ședințe individuale cât și de grup și organizează cursuri şi traininguri în România, cu scopul de a-i face pe oameni să-și acceseze și utilizeze la potențial maxim resursele interioare.