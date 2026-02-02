De ce câștigi mai mult, dar simți că trăiești mai prost: salariile din județul Bacău și inflația

În luna noiembrie 2025, câștigul salarial mediu net în județul Bacău a fost de 5.180 lei/persoană, situându-se cu 435 lei sub media națională, ceea ce reprezintă un decalaj de –7,7% față de nivelul economiei naționale. Această diferență confirmă poziționarea județului Bacău sub media salarială a țării, dar într-o zonă relativ mai favorabilă comparativ cu alte județe din regiunea Nord-Est.

Din punct de vedere dinamic, salariul mediu net din Bacău a înregistrat o creștere lunară reală de +3,6% față de octombrie 2025, semn al unei îmbunătățiri conjuncturale a veniturilor populației. Totuși, raportarea la noiembrie 2024 relevă o scădere reală de –5,1%, ceea ce indică faptul că presiunile inflaționiste au erodat puterea de cumpărare, în ciuda majorărilor nominale.

Structura salarială pe sectoare economice în județul Bacău

Servicii – motorul salarial al județului

Sectorul serviciilor se detașează clar ca fiind cel mai bine remunerat din economia județului. Cu un salariu mediu net de 5.265 lei, acesta se situează peste media județeană, confirmând rolul activităților din comerț, transport, IT, administrație și servicii financiare în susținerea nivelului de trai.

Chiar și așa, salariile din servicii rămân cu 555 lei sub media națională, ceea ce arată că sectorul este competitiv la nivel local, dar încă insuficient dezvoltat pentru a reduce semnificativ decalajele față de centrele economice majore ale țării.

Industrie și construcții – stabilitate, dar sub potențial

În industrie și construcții, câștigul salarial mediu net a fost de 5.055 lei, situându-se sub media județului. Diferența față de media națională este de –241 lei, mai redusă decât în celelalte sectoare, ceea ce sugerează o apropiere relativă de standardele naționale.

Acest sector oferă o anumită stabilitate a veniturilor, însă nivelul salarial indică o productivitate moderată și o valoare adăugată încă limitată, în special în ramurile tradiționale ale industriei locale.

Agricultură, silvicultură și pescuit – cel mai vulnerabil sector

Sectorul agriculturii, vânătorii, silviculturii și pescuitului rămâne cel mai slab remunerat din județ. Cu un salariu mediu net de 4.927 lei, acesta este semnificativ sub media județeană, dar se remarcă printr-o situație paradoxală: salariile sunt cu 419 lei peste media națională a sectorului.

Această particularitate sugerează o agricultură locală relativ mai bine organizată decât media națională, însă cu venituri insuficiente pentru a susține convergența economică reală cu celelalte ramuri ale economiei.

Comparația județului Bacău cu regiunea Nord-Est

În raport cu județele din regiunea Nord-Est (Botoșani, Neamț, Suceava, Vaslui), Bacăul se află pe primul loc în ceea ce privește salariul mediu net total. Deși rămâne sub media națională, județul funcționează ca un pol economic regional, în special datorită ponderii mai ridicate a industriei și serviciilor.

Situația câștigului salarial mediu brut în județul Bacău

În luna noiembrie 2025, câștigul salarial mediu brut în județul Bacău a fost de 8.657 lei/persoană, cu 714 lei (–7,6%) sub media națională. Similar situației salariului net, sectorul serviciilor a înregistrat valori peste media județeană, în timp ce industria și construcțiile, respectiv agricultura, s-au situat sub aceasta.

Evoluția lunară indică o creștere reală de +3,7% față de octombrie 2025, însă comparativ cu noiembrie 2024 se observă o scădere reală de –2,1%, confirmând tendința de pierdere a puterii de cumpărare în termeni anuali.

Județul Bacău rămâne unul dintre cele mai bine poziționate județe din regiunea Nord-Est din punct de vedere salarial, însă decalajul față de media națională persistă. Serviciile reprezintă principalul motor al veniturilor, în timp ce agricultura și industria necesită investiții suplimentare pentru creșterea productivității și a nivelului de salarizare. Dinamica pozitivă lunară nu reușește, deocamdată, să compenseze pierderile reale înregistrate la nivel anual.