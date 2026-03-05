Dans Sportiv: MoonLight Dance Studio va reprezenta România la Europenele de Hip Hop din Spania!

O nouă reușită de prim-plan pentru MoonLight Dance Studio Bacău, clubul fondat și condus de antrenorii Mara Giulia Gheorghiță și Mateo Ipate. Iar reușita de prim-plan constituie o performanță notabilă pentru întreg sportul băcăuan.

Astfel, trupa MoonLight Dynamic, formată din sportive ale MoonLight Dance Studio va reprezenta România la Campionatul European de Hip Hop Choreography, competiție ce va avea loc în Spania, la Cambrils, în perioada 4-5 aprilie.

Participarea are loc sub egida Federației Române de Dans Sportiv, forul național care coordonează activitatea de dans sportiv din România, în cadrul unui eveniment organizat de World Dance Sport Federation (WDSF)- cea mai importantă federație internațională de profil.

Campionatul European reunește cele mai valoroase echipe de pe continent, iar calificarea reprezintă rezultatul unui proces intens de pregătire, disciplină și dedicare. Pentru sportivele din Bacău, această participare înseamnă atât o oportunitate de afirmare la cel mai înalt nivel, cât și responsabilitatea de a purta tricolorul pe scena europeană.

MoonLight Dance Studio a construit în timp un nucleu solid de performanță, devenind un reper local în pregătirea tinerilor sportivi, formând un mediu în care performanța se îmbină cu educația prin sport.

Prin această calificare, Bacăul confirmă încă o dată că poate forma echipe capabile să concureze la cel mai înalt nivel european. În Spania, sportivele își propun o evoluție sigură, expresivă și puternică, una care să reflecteze munca din spatele fiecărui antrenament și determinarea cu care își urmează visul.