Dragi colegi,

Astăzi candidez pentru funcția de preşedinte al municipalei PNL Bacău. Vă mărturisesc, cu toată sinceritatea şi modestia: consider că am făcut ceea ce trebuia! Aceasta pentru că am înțeles că politica este cu adevărat un act de responsabilitate civică. Şi mai ales că nu poți fi dimineața la putere şi seara în opoziție! Sau invers. Pe mine ştiți de unde să mă luați! Eu sunt liberal, unul pe care nu l-au vrut cei care au făcut o aventură din lucrurile publice, din “res publica” adică. Dar, important este, dragi colegi şi prieteni, că am ajuns aici. Unde apele se despart. Am lângă mine oameni cu care mă mândresc.

Aştept alături de mine tot ceea ce este bun şi valoros în PNL. Vom stabili împreună care va fi rolul fiecăruia, pentru că este nevoie de tot ceea ce poate da sens şi forță unei organizații! Este vremea liberalismului, este timpul în care trebuie să ne luăm destinul în mâini şi să ne ridicăm de pe cojile de nuci unde au dorit să ne pună veleitarii care au risipit un potențial uriaş. Bacăul este liberal în esența lui. Dar pentru a-i reda acea esență este nevoie de atitudini concludente, ferme.

Eu nu voi face niciun fel de partizanat, nu voi ceda niciodată nici măcar un cartier, o stradă, darămite o primărie de municipiu unui partid sau vreunei persoane! Mă simt capabil să ofer toată energia, educația, cunoştinţele mele, forța mea, pentru ca Bacăul să fie un oraş pentru oameni, nu pentru partide controlate de trei-patru indivizi, aceeaşi care se rotesc între ei, de nici nu mai ştii ce culoare şi mers au.

Şi, nu în ultimul rând, mă voi lupta pentru reformarea PNL.

Dragi prieteni, sunt încrezător că decizia luată va fi una câştigătoare.Cred cu toată tăria că maturitatea noastră va determina un nou început în această organizație.