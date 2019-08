Calificat la Olimpiada de la Tokyo 2020, înotătorul CSM Bacău are un apetit notabil. Nu doar culinar!

„Un borș de cocoș, vă rog”

Știți ce merge ca uns după calificarea la Jocurile Olimpice? Nu? Vă spunem noi. Sau, și mai bine, vă spune Dani Martin: un borș de cocoș. La zece zile după ce a parcurs proba de 100 metri spate în 53, 65 secunde, obținând baremul A, echivalent cu calificarea la Olimpiada de anul viitor, de la Tokyo și la două zile după revenirea de la Campionatul Mondial pentru Seniori de la Gwangju, înotătorul băcăuan Daniel Martin și-a permis o mică „aroganță”. Una culinară. S-a urcat în mașină și a mers până la un restaurant de primă mână din Buzău, unde a „udat” triumful din Coreea de Sud cu un borș de cocoș. Plus papanași cu brânză la desert. Și felul doi? „Nu mai e loc. Mi-ajunge borșul, care este pur și simplu delicios. De-aia am și bătut atâta drum. Și cum mai am de condus și înapoi, spre casă, e suficient”, mărturisește, pentru Deșteptarea, primul înotător băcăuan calificat la Olimpiada din Japonia 2020.

Totul, la pachet

Ca la orice restaurant, mâncărurile vin pe rând. Chiar dacă lipsește felul doi. La Mondialele de la Gwangju, în schimb, totul a venit la pachet: emoțiile și experiențele inedite, așteptarea și triumful. Eventual și regretele? Dani, omul care înoată întotdeauna în ape limpezi- limpezi ca și gândurile sale- este, și de data aceasta, tranșant: „L-aș mânia pe Dumnezeu. Am mers în Coreea de Sud cu gândul de a realiza un barem din trei. Ei bine, l-am realizat și sunt foarte fericit. Faptul că nu am ajuns într-o finală sau că nu am realizat și celelalte două baremuri- știu bine ce am greșit la «sută» și asta mi-e de ajuns- nu m-a încărcat deloc. Și nici nu putea să mă încarce de vreme ce bucuria pe care am simțit-o pentru realizarea baremului A de calificare la «sută» spate a fost deosebită”.

Meniu complet

Pentru „Recordinho”, așa cum îl alintă directorul Adrian Gavriliu, omul care s-a dat peste cap pentru a-l transfera pe Dani de la SCM la CSM Bacău, ultimul an al carierei a fost ca o „Stairway to Heaven”. Ok, băcăuanul de 18 ani nu se dă în vânt după Led Zep- îi ajunge 2Pac- dar „scara” este făcută pentru a fi urcată. Iar Dani o urcă. Și o tot urcă, manifestând o formă de invidiat. Și un apetit teribil. În cazul de față, pentru performanță. 42 de medalii doar în 2018, un titlu european și unul de vice la Juniori, dublu medaliat cu argint la Jocurile Olimpice de Tineret și, acum, calificarea la Tokyo 2020. Un meniu complet. Ce urmează? „În viitorul apropiat, mă voi focusa pe 200 de metri. Următoarea competiție care permite atacarea baremurilor de calificare va fi la începutul anului viitor. Evident, vreau să mă pregătesc cât mai bine”.

Bomboanele coreene

Până atunci, însă, e timpul pentru o vacanță. „Oho, chiar că e timpul”, surâde elevul lui Iulian Matei. „Am nevoie să-mi încarc bateriile. Fizic și mental”, spune Dani Martin, care și-a ales destinația: Litoralul românesc. Anul trecut a fost Năvodari, acum va fi Mamaia. Chiar de la finalul săptămânii viitoare. Soare și relaxare. Poate și ceva înot? „Doar așa, de menținere”, face cu ochiul sportivul CSM Bacău. Am început cu un borș de cocoș, încheiem cu desertul. Or fi buni și papanașii românești, nu-i vorbă, dar bomboanele aduse din Coreea de Sud sunt o grozăvie: „Le-am gustat la un coleg, la Gwangju, și mi-au plăcut foarte mult. Am luat magazinele la rând până am dat de ele. Mi-am cumpărat o pungă întreagă: sunt în formă de alună și acoperite cu o crustă foarte crocantă. Ca o nucă într-o nucă”. Să-ți fie de bine, Dani!

Slow-fish, fast-food

Mâncărurile pe bază de pește nu figurează printre preferatele lui Daniel Martin. Din păcate, la Europenele de Înot pentru Juniori de vara trecută, din Finlanda, meniul restaurantului în care serveau masa sportivii se axa în exclusivitate pe pește. „La o zi după ce am terminat concursurile, m-am oprit la primul fast-food din Helsinki. Așa am sărbătorit cele două titluri europene”, povestea, în urmă cu un an, Dani.