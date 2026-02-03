DAN AIR își extinde operațiunile în Bacău: șase noi destinații internaționale din aprilie

Aeroportul Internațional „George Enescu” din Bacău va beneficia, începând cu luna aprilie 2026, de o extindere importantă a rețelei de zboruri operate de DAN AIR. Compania aeriană românească a anunțat lansarea a șase noi rute internaționale, care vor lega Bacăul de orașe importante din Europa.

Noile destinații sunt Madrid, Larnaca, Valencia, Barcelona, Paris (Beauvais) și Treviso, zborurile urmând să fie operate în perioada 1 aprilie – 24 octombrie 2026, în cadrul programului de vară.

Pentru a susține această extindere, DAN AIR va introduce în operare o aeronavă suplimentară, ceea ce va permite operarea simultană a două avioane, fiecare cu o capacitate de 180 de locuri.

Zboruri noi din Bacău

Bacău – Madrid : joi și duminică, din 2 aprilie

Bacău – Larnaca : joi și duminică, din 2 aprilie

Bacău – Valencia : luni și vineri, din 3 aprilie

Bacău – Barcelona : marți și sâmbătă, din 4 aprilie

Bacău – Paris (Beauvais) : marți și sâmbătă, din 4 aprilie

Bacău – Treviso: marți și sâmbătă, din 4 aprilie

În plus, compania va introduce o frecvență suplimentară săptămânală pentru rutele Bacău – Bruxelles și Bacău – Luton, operate în fiecare zi de miercuri. Astfel, aceste destinații vor ajunge să fie deservite de trei zboruri pe săptămână.

Extinderea anunțată consolidează poziția Aeroportului din Bacău ca hub regional și oferă pasagerilor din județ și din zonele învecinate mai multe opțiuni de călătorie directă către destinații europene importante, fără a mai fi nevoie de deplasări către alte aeroporturi din țară.