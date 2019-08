Să ajungi în ziua de azi sub luminile rampei pare destul de ușor. Zi de zi sunt identificate noi oportunități, noi deschideri, iar tehnologia ne aduce în permanență, cu o viteză uluitoare, toate noutățile. Totuși, realitatea este alta. Să răzbești în lumea artistică nu e chiar atât de simplu. Deși noi vedem doar partea frumoasă a lucrurilor, viața în concerte sau imagini de invidiat în videoclipuri, pentru a ajunge în top e nevoie de foarte multă muncă, dar și de un „dram” de noroc.

Astăzi aducem în „luminile rampei” din ziarul nostru povestea unui tânăr băcăuan, Dodo Damșa, care de ceva vreme trăiește în această lume. Mai mult decât atât, în urmă cu câteva zile Dodo a lansat un nou videoclip, „Tot ce vrei”, o piesă lansată cu numele de scenă Dael Damșa, pe canalul propriu de Youtube cu același nume.

-Ești de ceva vreme în branșă. Te rog să ne spui câte ceva despre proiectele tale de până acum.

-Aș putea să spun că în principal m-am ocupat mai mult de partea de producție. Practic am compus mai multe piese, mai exact 30, acestea fiind în interpretarea mai multor artiști, unii chiar consacrați. Vorbesc despre Celia, Voltaj, Andra… Piesa „Nu doar de ziua ta” interpretată de Voltaj și Andra este o compoziție a mea și a echipei de producție cu care lucrez. Cât despre mine, ca interpret, am cinci piese pe care le cânt. „Tot ce vrei” este ultimul meu material discografic ce beneficiază și de un videoclip pe care l-am lansat în mediul online în urmă cu două săptămâni. Piesa are și o variantă de club, să poată fi mixată de dj-ei. Sunt de vreo șapte-opt ani în branșă și știu cum trebuie făcute aceste promovări.

-De aproape opt ani ai descoperit această pasiune?

-De atât timp fac asta la modul profesional. Eu de mic am avut înclinație spre muzică. Din clasa I până în clasa a IV-a am făcut pian la Colegiul Național „George Apostu” în Bacău. Apoi am plecat la Colegiul Național „Ferdinand I”, dar am continuat să studiez în particular. După gimnaziu, am trecut la Colegiul Național „Vasile Alecsandri” iar studiile superioare le-am făcut la A.S.E. în București.

-Ai studiat pianul și am înțeles că ai cochetat și cu chitara…

-Am făcut o pauză de muzică până la final de liceu. Apoi am început cu hip-hop. Am făcut câteva instrumentale. Abia în facultate am început să cânt la chitară, pe baza ce știam de la pian. Acum folosesc foarte mult și pianul, și chitara în piesele pe care le orchestrez.

-Ai studiat A.S.E.-ul, dar te ocupi cu totul altceva.

-Business-ul meu principal e partea de producție muzicală. Am studiat la A.S.E. și sunt economist, ceea ce mă ajută, pentru că am făcut markenting online. De câțiva ani am un studio acasă la mine, unde locuiesc, în București. În această perioadă am mai multe planuri, între care și un proiect cu o gașcă foarte faină de băieți și fete din Republica Moldova pentru care fac piese. Am și proiectul meu în care cânt cu vocea și un alt proiect pe muzică electronică cu alți vocaliști. Am multe forme de colaborare.

-Proiecte de viitor?

-Mai am patru piese pregătite, care sunt gata. Mai am trei în lucru… Ideea este că vreau să le reunesc într-un album. Acum mă gândesc la strategie. Cum să le lansez, dacă aș putea să fac și un featuring cu diverși artiști. Am o piesă pe care să o cânt cu o fată, alta cu un rapper… Nu m-am gândit la un nume de album. Sigur, prefer să lansez albumul ca independent. Dacă lucrezi cu o casă de discuri, ei îți impun strategia de lansare și promovare, ceea ce, din punctul meu de vedere, îți omoară libertatea creativă și artistică.

-Să vorbim și despre videoclipuri. Unde le filmezi și cu cine?

-Am filmat cu vreo trei echipe, separat. Am încercat și cu cineva care mi-e prieten, și cu cineva cunoscut acum recent. Am vrut să văd mai multe feluri de filmare, mai multe concepte de video. Mi-au plăcut colaborările de până acum… Ultimul videoclip, la piesa „Tot ce vrei”, este filmat în Otopeni. Am închiriat acolo o casă foarte faină, cu piscină și tot ce trebuie, și am filmat cu o echipă care se ocupă de puțin timp de videoclipuri muzicale, ei venind din zona cinematografică. Asta s-a văzut și în stilul de filmare, și în poveste, și în tot.

-Ai spus că ai închiriat o casă. Sunt costuri mari în realizarea unui clip?

-Da. Depinde și de ce îți dorești. Eu mi-am dorit o casă care să fie super-faină. Sunt bani pe care eu îi obțin din muzică. Mă susțin, nu extraordinar de bine, din muzică. Deocamdată. Dar am încredere că va fi mult mai bine. Încă sunt la început. Piața noastră muzicală este destul de micuță, decentă, dar cred că e cea mai bună din Europa de Est. Muzica noastră e mai fresh, și, mai nou, avem mulți artiști care au dat lovitura în afară. Îmi doresc și eu un succes internațional. Am avut un rework la piesa „Sing is back” de la Moloko, făcut în urmă cu trei ani împreună cu Deepside Deejays, piesă ce a prins foarte bine prin Singapore, prin Rusia și alte țări unde a fost mixată de dj-ei în cluburi. Asta nu înseamnă, însă, că eu fac muzică doar pentru club.

-Cui se adresează muzica ta?

-Nu pot să spun că muzica mea e pentru club. Fiind la bază compozitor îmi place să diversific foarte mult, să fac mai multe stiluri de muzică. Eu prefer muzica făcută cu mai multe instrumente, să aibă armonie, dar atunci când faci muzică depinde și de starea pe care o ai.

-Se zice că dacă vrei să ajungi cel mai ușor la sufletul oamenilor trebuie să ajungi pe radio. Ai fost pe radio?

-Pe radio am fost pe nișa de dance cu „Sing is back” și în România și mulți care au ascultat piesa au spus că e foarte tare că aia e vocea mea. Piesele astea noi, în limba română, încă nu au ajuns pe radio. Sau poate or fi fost pe ici-colo pe radiouri online. Nu știu. Dar e foarte greu să ai acces pe radiourile mari. E greu să ai o intrare acolo. Așa că cea mai bună cale este să ai succes pe online și dacă reușești acolo este foarte posibil să ajungi și pe stațiile radio naționale mari. Dar și pe online depinde cine te recomandă…

-Ai cântat și în public? Mă refer la concerte…

-Din 2013 până în 2015 am cântat cu o trupă de cover-uri în București, mai mult prin cluburi de prin Centrul Vechi, la Hard Rock Cafe am avut câteva reprezentații, dar și pe la nunți, unde cântam muzică de trupă gen Bon Jovi, AC/DC, de genul ăsta. Făceam două trei programe pe seară. Eu cântam și la clape și la voce, dar eram mai mulți soliști.

-Pe final aș vrea să ne spui ce părere ai de show-urile de televiziune de voci.

-Este o rampă de lansare pentru unii. Sunt niște show-uri interesante, numai că… eu sunt mai mult pe compoziții proprii. Eu sunt pasionat mai mult de ideea de a compune, nu de a merge la astfel de show-uri. Pe mine nu m-a atras formatul.

-Sunt mai mulți băcăuani care au confirmat și s-au lansat în industrie și activează în Capitală. Te cunoști sau colaborezi cu ei?

-Cunosc mai mulți, dar nu la nivel relațional. Eu mă cunosc și am colaborat cu Silviu de la Deepside Deejay care e din Bacău. În rest se întâmplă ca atunci când ne întâlnim să realizăm că suntem din același oraș, iar asta să ne apropie altfel. E plăcut să știi că cineva de la tine de acasă încearcă pe același drum cu tine.

Prima orgă

Despre momentul real când s-a apucat de muzică Dodo Damșa ne-a vorbit chiar tatăl său, Horațiu Damșa:

„Aveam o consignație, iar la un moment dat a venit cineva cu o orgă. Și mama mea, adică bunica lui, i-a cumpărat-o cadou. Când noi stăteam de vorbă, Dodo a început să se joace, apoi am realizat că nu era o joacă, ci chiar era ceva melodios. Așa ne-am dat seama că are chemare spre așa ceva.”