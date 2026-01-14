Dacă s-a internat în căminul de bătrâni, de ce să platească taxă de salubritate pe apartamentul gol?

Aș dori să întreb prin intermediul dumneavoastră C.L.Bacău cum poate să plătească o persoană în vârstă de aproape 90 de ani care are o pensie de 1650 lei și care nu mai locuiește la domiciliul său fiind internată într-un cămin pentru persoane în vârstă la care plătește întreaga pensie, să mai plătească și taxă de salubritate atâta timp cât la domiciliul său nu locuiește nimeni și nu se produce deșeuri menajere.

Pe actul de identitate se poate vedea că domiciliu este în cămin și posedă și o adeverință eliberată de Căminul pentru persoane în vârstă din subordinea primăriei Bacău care confirmă internarea în cămin din octombrie 2025.

Nu este posibil ca primăria să perceapă taxă de salubritate în situația în care persoana este internată în cămin și plătește taxa și la cămin.

Ionel F.

