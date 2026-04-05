„Cuvânt, copil, carte” – concurs județean la Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău

Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Bacău desfășoară Proiectul educațional „Cartea, prietena mea”, aflat la a 7-a ediție, înscris în Calendarul Proiectelor Educaționale Extrașcolare Județene Bacău 2026, la poziția 20, coordonat de doamnele profesor pentru educație timpurie: Moreanu Bernadeta și Bârgăoanu Daniela.

Joi, 2 aprilie 2026, de Ziua Internațională a cărții pentru copii, pe platforma Meet a Școlii Gimnaziale „Nicolae Iorga” a avut loc Concursul Județean „Cuvânt, copil, carte”, adresat preșcolarilor și școlarilor, activitate cuprinsă în Proiectul „Cartea, prietena mea”. Concursul are 3 secțiuni: secțiunea 1 – Cuvinte și versuri, secțiunea 2: Cuvinte și creații libere, și secțiunea 3: Natura în ochi de copil – adresat copiilor cu cerințe educaționale speciale. Au participat preșcolari și elevi din mai multe unități școlare din Bacău, Neamț, Galați, Vrancea și București.

Anterior concursului, în fiecare unitate școlară parteneră s-au desfășurat activități de creație sub atenta îndrumare a cadrelor didactice și în colaborare cu părinții, unde copiii au avut ocazia să pătrundă în lumea imaginației în care cuvintele au prins viață prin povești și poezii create chiar de ei. Cu mult entuziasm și curiozitate, micii autori au inventat personaje, au construit întâmplări și au exprimat emoții, demonstrând că vârsta nu este o limită atunci când vine vorba de creativitate.

Aceste activități au avut un rol esențial în dezvoltarea limbajului. Copiii și-au îmbogățit vocabularul, au învățat să formuleze propoziții coerente și să își exprime ideile într-un mod clar și expresiv. Prin joc și imaginație, limbajul devine un instrument viu, care îi ajută să comunice mai eficient și să capete încredere în propriile capacități.

De asemenea, stimularea creativității copiilor contribuie la dezvoltarea gândirii libere și a originalității. Atunci când copiii sunt încurajați să creeze, ei învață să găsească soluții, să exploreze posibilități și să își dezvolte personalitatea. Ceea ce o parte din copii au surprins prin cuvinte, copiii cu cerințe educaționale speciale au redat în creații artistico-plastice care ne-au încântat privirea și inima, demonstrând o bogată imaginație și creativitate. Poveștile, poeziile și creațiile artistico-plastice reflectă nu doar imaginația copiilor, ci și modul în care percep lumea din jur.

Prin astfel de activități, educația formală devine un spațiu al descoperirii și al exprimării libere, unde fiecare copil are șansa de a străluci prin propriile idei. Investind în dezvoltarea limbajului și a creativității, punem bazele unei comunicări eficiente și ale unei gândiri deschise, esențiale pentru viitor.

Toate creațiile vor fi cuprinse într-o revista electronică „Cuvânt, copil, carte”, ediția a 7-a, 2026, pentru ca, peste ani, fiecare mic autor, să se bucure de „un nume așezat pe o carte”, după cum spunea Tudor Arghezi.

Ne exprimăm bucuria și recunoștința pentru fiecare cadru didactic implicat, pentru copiii și părinții participanți în activitățile proiectului, pentru sprijinul primit din partea Inspectoratului Școlar Județean Bacău, pentru buna colaborare a întregii echipe de cadre didactice din Școala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Bacău.

Moreanu Bernadeta și Bârgăoanu Daniela