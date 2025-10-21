Curtea de Apel Bacău anunță reluarea activității de judecată după suspendarea protestului

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Bacău informează publicul că, prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr. 3/21 octombrie 2025, s-a decis suspendarea formei de protest adoptată anterior, prin Hotărârea nr. 2 din 26 august 2025.

Hotărârea a fost luată în cadrul unei ședințe convocate de Preşedintele Curţii de Apel Bacău, judecător dr. Ionela-Diana Pătraşc-Bălan, în baza prevederilor Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și a Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 22 octombrie 2025, activitatea de judecată se va relua pentru toate cauzele aflate pe rolul instanței.

Anunțul oficial a fost făcut de judecător Iuliana Iordan, purtător de cuvânt și înlocuitor al Vicepreședintelui Curții de Apel Bacău.