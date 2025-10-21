Curtea de Apel Bacău anunță reluarea activității de judecată după suspendarea protestului

marți, 21 octombrie 2025
Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Curţii de Apel Bacău informează publicul că, prin Hotărârea Adunării generale a judecătorilor nr. 3/21 octombrie 2025, s-a decis suspendarea formei de protest adoptată anterior, prin Hotărârea nr. 2 din 26 august 2025.

Hotărârea a fost luată în cadrul unei ședințe convocate de Preşedintele Curţii de Apel Bacău, judecător dr. Ionela-Diana Pătraşc-Bălan, în baza prevederilor Legii nr. 304/2022 privind organizarea judiciară și a Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești.

Ca urmare a acestei decizii, începând cu data de 22 octombrie 2025, activitatea de judecată se va relua pentru toate cauzele aflate pe rolul instanței.

Anunțul oficial a fost făcut de judecător Iuliana Iordan, purtător de cuvânt și înlocuitor al Vicepreședintelui Curții de Apel Bacău.

