Curtea de Apel Bacău: Activitate eficientă în 2025, în ciuda schemei incomplete de judecători

Curtea de Apel Bacău s-a încadrat în anul 2025 în categoria instanțelor „eficiente”, potrivit raportului de bilanț prezentat miercuri, în cadrul unei ședințe desfășurate la sediul instanței.

Raportul a fost prezentat în prezența judecătorului Alin-Vasile Ene, membru ales al Consiliului Superior al Magistraturii, a președinților instanțelor arondate și a judecătorilor Curții de Apel Bacău.

Potrivit datelor oficiale, în 2025 instanța a avut un volum total de activitate de 6.723 de cauze, dintre care 1.856 dosare reprezentau stocul inițial, iar 4.867 au fost dosare nou intrate.

În același interval au fost soluționate 4.684 de cauze, ceea ce a dus la o operativitate de 96,2%, peste media națională de 92,1%. Rezultatul a fost obținut în condițiile în care gradul de ocupare a schemei de judecători a fost de 81,8%, sub media națională de 92,1%.

Indicatorii privind ponderea dosarelor închise într-un an și durata medie de soluționare a cauzelor plasează instanța în categoria „foarte eficient”. Astfel, în materie non-penală, durata medie de soluționare a fost de 5,3 luni, sub media națională de 6 luni, iar în materie penală de 2,5 luni, nivel egal cu media națională.

Datele statistice arată că 17,6% dintre hotărârile pronunțate au fost redactate peste termenul legal, procent sub media națională de 20,8%. Termenul mediu de redactare a hotărârilor a fost de 31,4 zile, apropiat de media națională de 31,5 zile.

În ceea ce privește rata de soluționare a cauzelor, Curtea de Apel Bacău a primit calificativul „satisfăcător”, indicatorul fiind de 96,2%, peste media națională de 92,1%.

Reprezentanții instanței au subliniat că rezultatele au fost obținute în contextul unei scheme incomplete de personal, eforturile întregului colectiv permițând menținerea activității în parametri optimi. În aceste condiții, Curtea de Apel Bacău s-a situat în 2025 în rândul primelor zece curți de apel din țară cu grad de eficiență „eficient”.

Judecătorii instanței au participat, pe parcursul anului, la activități de formare profesională continuă, inclusiv întâlniri pentru unificarea practicii judiciare, seminarii și conferințe organizate de Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri și instituții academice, precum și la schimburi de experiență în străinătate.

În raportul prezentat este menționat și contextul dificil în care a funcționat sistemul judiciar în 2025, marcat de dezbateri publice intense privind modificările legislative referitoare la pensiile magistraților. Conducerea Curții de Apel Bacău a precizat că instanța s-a alăturat demersurilor instituționale pentru apărarea independenței justiției, a statutului judecătorilor și a statului de drept.