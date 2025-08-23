Cursurile anului școlar 2025–2026: start pe 8 septembrie, final pe 19 iunie.

Cursurile pentru anul școlar 2025–2026 vor începe luni, 8 septembrie 2025, și se vor încheia vineri, 19 iunie 2026.
Vacanța mobilă de o săptămână
-
Intervalul în care inspectoratele școlare pot fixa vacanța: 9 februarie – 1 martie 2026.
-
Județul Bacău a stabilit săptămâna de vacanță pentru 23 februarie – 1 martie 2026.
„Școala altfel” și „Săptămâna verde”
Programele „Școala altfel” și „Săptămâna verde” se vor desfășura în perioada 8 septembrie 2025 – 3 aprilie 2026, calendarul exact fiind decis de fiecare unitate de învățământ.
Pe scurt
-
Start cursuri: 8 septembrie 2025
-
Încheiere cursuri: 19 iunie 2026
-
Vacanță mobilă: 9 feb – 1 mart 2026 (în Bacău: 23 feb – 1 mart)
-
Programe educaționale: 8 sept 2025 – 3 apr 2026 (stabilite local)
Unitățile de învățământ vor comunica familiilor și elevilor, în perioada următoare, datele exacte pentru săptămânile tematice și pentru vacanța mobilă, în funcție de deciziile inspectoratelor.