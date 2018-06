Sărbătoare la final de studii

Universitatea „George Bacovia” Bacău și-a sărbătorit absolvenții, vineri 15 iunie, printr-un curs festiv organizat în Aula Moldova a unității de învățământ superior. Au fost felicitați de către profesorii lor și invitații speciali, cei peste 150 de studenți care au terminat ciclul de licență și de master.

Absolvenții promoției 2018 a Universității „George Bacovia” Bacău au sărbătorit cursul festiv. S-au reunit într-un tot unitar profesori, invitați speciali, peste 150 de tineri care au terminat una din specializările Facultății de Științe economice, juridice și administrative, respectiv Drept, Management, Economia comerțuluii, turismului și serviciilor, Managementul instituțiilor de administrație publică, dar și specializarea de master, pe Managementul afacerilor. O promoție deosebită, a 23-a, la cei 25 de ani de când funcționează Universitatea „George Bacovia” Bacău.

După intonarea Imnului României, cuvântul de deschidere i-a aparținut lectorului univ. dr. Violeta Urban, decan, cea care a citit și mesajul rectorului, prof. univ. dr. Neculai Lupu, care nu a putut fi prezent la manifestare, deoarece tot astăzi, 15 iunie, participă la un alt curs festiv, la Universitatea «Al. I. Cuza» Iași, unde serbează 40 de ani de la absolvirea facultății.

„Așadar, dragi absolvenți: voi sunteți o promoție specială, Promoția «Centenar»! Veți marca anul acesta un nou început. Cariera voastră nu va începe mâine. Ea a început de acum trei/patru ani, de când v-ați înscris la facultate. Unii veți alege să vă faceți o carieră în economie, drept sau în administrație. Sigur veți continua cu un master în domeniu. Alții veți intra în afaceri. Oricare dintre căi veți urma, există o singură cale către succes: atitudinea de învingător, perseverență și seriozitate. Aveți curaj! Profitați de orice oportunitate ieșită în cale, doar așa puteți cunoaște limitele personale, ba chiar să le depășiți și să câștigați experiență de care, mai târziu, veți avea nevoie. În viață norocul ni-l facem singuri. Norocul înseamnă fructificarea șansei la momentul oportun. Nu ratați șansa! Greutăți vor fi la tot pasul. Nimic nu e ușor în viață. Dar nici imposibil! Fiți oameni de caracter! Caracterul e cel care ne definește în viață. Școlile înalte nu pregătesc doar buni specialiști, ci pregătesc în primul rând oameni! Fiți oameni și veți câștiga! Nu uitați Universitatea «George Bacovia», nu uitați Bacăul, nu uitați România. Mult succes!”, le-a transmis absolvenților prof. univ. dr. Neculai Lupu, rectorul Universității „George Bacovia”.

Șefa promoției este de la Economia comerțului, turismului și serviciilor

Șefa promoției 2018 a Universității „George Bacovia” este Maria – Sorina Spătaru, care a absolvit Facultatea de Stiințe economice, juridice și administrative, specializarea Economia comerțului, turismului și serviciilor.

„A fost destul de greu pentru mine. Nu mă așteptam să ajung până aici și, mai ales, șefă de promoție. Am călcat în această universitate, pentru prima dată, acum trei ani, destul de timid. Motivul? Studiasem până atunci într-o altă țară, în Italia, atât gimnaziul, cât și liceul, plus ceva studii universitare. Am stat 15 ani acolo. Mi-era frică, aveam emoții că nu mă voi acomoda cu limba, cu scrisul, cu profesorii, cu sistemul de învățământ, dar am reușit și mă bucur foarte mult. Sunt măgulită. Nu a fost o concurență cu nimeni, cu nici un coleg de grupă sau de an. E pur și simplu perseverență și plăcerea de a învăța, cât mai mult și cât mai bine, pentru mine. Voi urma și masterul, tot aici, la Universitatea «George Bacovia», vreau să mă înscriu și la CECCAR, deci voi urma domeniul economic. Aici, în țara mea, în orașul meu. Nu mai plec nicăieri.”

Oferta educațională pentru anul universitar 2018 – 2019

Pentru anul universitar viitor, 2018 – 2019, Universitatea „George Bacovia” oferă următoarele programe de studii universitare de licenţă: Specializări acreditate – Economia comerţului, turismului şi serviciilor – domeniul de licență Administrarea afacerilor, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri; Management – domeniul de licență Management, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri; Drept – domeniul de licență Drept, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri și Specializări autorizate – Administraţie publică – domeniul de licență Științe administrative, forma de învățământ cu frecvență 75 de locuri.

Studiile de master se derulează pe parcursul a patru semestre și se adresează celor care vor să aprofundeze și să se specializeze în domenii ce țin de economie / afaceri (și vor să acceadă la posturi în companii din toate categoriile), cât și celor care au absolvit specializări din alte domenii (tehnice, științele naturii, medicină etc) și vor să descifreze mecanismele funcționării companiilor și piețelor prin următoarele specializări: Management financiar contabil (75 de locuri), Diagnostic financiar și auditul firmei (50), Management – marketing (50), Managementul instituţiilor din administraţia publică (50), Managementul afacerilor (50) și Marketing în afaceri (50).

Începând cu anul universitar 2017-2018 în cadrul Universităţii „George Bacovia” din Bacău funcţionează şi programul de studii postuniversitare de formare și dezvoltare profesionala continuă – Managementul Instituţiilor de Educaţie (de 2 semestre), care are ca misiune generală formarea de personal calificat cu pregătire multidisciplinară în domeniul managementului educaţional și pentru care s-au alocat 60 de locuri.

Înscrierile se fac în perioada 2-31 iulie (prima sesiune) și 3-26 septembrie (a doua sesiune).

Tot ca noutate, prin Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 4689/18.08.2017 s-a înfiinţat și Colegiul Universităţii „George Bacovia” din Bacău, pentru învățământ terțiar nonuniversitar, care organizează admitere pentru învăţământul postliceal de nivel 5 la următoarele calificări profesionale: Agent de turism – ghid (28 de locuri), Asistent de gestiune în unităţi de cazare şi alimentaţie (28), Asistent manager unităţi hoteliere (28), Organizator de conferinţe, congrese, târguri şi expoziţii (28).