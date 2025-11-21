Curier trimis în judecată pentru delapidare: prejudiciu de peste 38.000 de lei în urma încasării ilegale a 44 de colete ramburs

Un tânăr de 27 de ani din județul Bacău a fost trimis în judecată într-un dosar penal de delapidare, după ce polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul IPJ Bacău au finalizat cercetările sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău.

Potrivit anchetatorilor, în calitate de angajat al unei firme de curierat, tânărul ar fi încasat ilegal contravaloarea a 44 de colete cu plată ramburs, fără a preda sumele încasate la casieria angajatorului. De asemenea, acesta și-ar fi însușit un telefon mobil care ar fi trebuit returnat expeditorului.

Prejudiciul total cauzat societății comerciale a fost estimat la peste 38.000 de lei.

Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău cu propunere de trimitere în judecată pentru delapidare în formă continuată.

Autoritățile reamintesc că, pe durata întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție și de toate drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală.