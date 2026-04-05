„Cupa Jandarmeriei la minifotbal – Bacău 2026”, competiție dedicată Zilei Jandarmeriei Române

În contextul activităților dedicate Zilei Jandarmeriei Române, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău și Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău au organizat competiția sportivă „Cupa Jandarmeriei la minifotbal – Bacău 2026”, eveniment devenit deja o tradiție în rândul structurilor din județ.

Turneul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, în perioada 31 martie – 2 aprilie 2026, reunind echipe reprezentative ale mai multor instituții locale: Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu” Bacău, Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Șerbănescu” Bacău, Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, Penitenciarul Bacău, Centrul 115 Comunicații și Tehnologia Informației Bacău, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău, Batalionul 631 Tancuri „Oituz” Bacău, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. Constantin Ene” al Județului Bacău și Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău.

Competiția a fost una intensă și echilibrată, fiecare echipă demonstrând determinare, implicare și dorința de a obține rezultate cât mai bune. Dincolo de latura competitivă, turneul a evidențiat spiritul de fair-play, colegialitate și respect reciproc, valori esențiale între structuri care colaborează frecvent în misiuni și acțiuni operative.

Atmosfera a fost una deschisă și prietenoasă, rivalitatea din teren fiind completată de relațiile solide de colaborare dintre participanți.

Clasamentul final:

Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău Batalionul 53 Comando „Smaranda Brăescu” Bacău Centrul 115 Comunicații și Tehnologia Informației Bacău

Golgheterul competiției:

Simion Gabriel – Penitenciarul Bacău

Diplomele și trofeele au fost înmânate de colonelul Ionuț Ovidiu Ghinea, adjunctul comandantului Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, care a transmis participanților că această competiție reprezintă mai mult decât rezultatele din teren, fiind un prilej de consolidare a spiritului de echipă, a respectului reciproc și a legăturilor dintre instituții.

La finalul evenimentului, organizatorii au adresat mulțumiri pentru sprijinul oferit partenerilor implicați în organizare: IPA România – Regiunea 2 Bacău și Asociația Sportivă Siretul Club Bacău.