Cumpărarea vechimii la pensie: când merită și când investiția se recuperează foarte greu

Cumpărarea de vechime în sistemul public de pensii poate fi, în anumite situații, o soluție pentru completarea stagiului de cotizare sau pentru obținerea unei pensii ceva mai mari. Totuși, avantajul real depinde de mai mulți factori, iar în unele cazuri suma plătită pentru anii cumpărați se recuperează abia după mulți ani de pensie.

Analizele realizate pe baza unor simulări de calcul, arată că rentabilitatea acestei opțiuni diferă semnificativ în funcție de vechimea pe care o persoană o are deja în sistem, scrie avocatnet.ro.

Reguli pentru cumpărarea vechimii

Conform Legii nr. 360/2023, persoanele care nu sunt încă pensionare pot încheia un contract de asigurare socială pentru a acoperi perioade în care nu au contribuit la sistemul public de pensii.

Principalele reguli sunt:

pot fi cumpărați cel mult șase ani de vechime ;

; perioadele trebuie să fie anterioare lunii încheierii contractului ;

; în acele intervale nu trebuie să existe stagii de cotizare sau stagii asimilate , nici în România, nici în alte state cu acorduri de securitate socială;

, nici în România, nici în alte state cu acorduri de securitate socială; contractul se poate încheia doar înainte de pensionare.

Un aspect important este că această opțiune nu poate fi folosită pentru a crește artificial pensia unei persoane care are deja un stagiu complet de cotizare și a contribuit fără întreruperi.

De asemenea, legea nu impune limite stricte privind nivelul venitului pentru care se plătește contribuția. Practic, persoana care cumpără vechime poate decide nivelul contribuției pentru perioada respectivă.

Cât costă și cât aduce la pensie

În simulările analizate, s-a luat ca exemplu cumpărarea a cinci ani de vechime, pentru care costul estimat ar fi de aproximativ 64.650 de lei. Impactul asupra pensiei diferă însă în funcție de anii deja contribuiți.

Scenariul 1: aproximativ 20 de ani de vechime

În cazul unei persoane care are aproximativ 20 de ani de stagiu contributiv, cumpărarea a cinci ani ar majora pensia cu aproximativ 202,5 lei pe lună.

La prima vedere, suma pare utilă, însă recuperarea investiției durează foarte mult. Calculele arată că:

după 5 ani de pensie , ar rămâne de recuperat aproximativ 52.500 lei ;

, ar rămâne de recuperat aproximativ ; după 7 ani , minusul ar fi de aproximativ 47.640 lei ;

, minusul ar fi de aproximativ ; după 10 ani , diferența ar scădea la 40.350 lei ;

, diferența ar scădea la ; chiar și după 12 ani de pensie, ar mai rămâne de recuperat circa 35.490 lei.

În acest scenariu, investiția este dificil de recuperat într-un interval rezonabil.

Scenariul 2: aproximativ 25 de ani de vechime

Situația devine mai favorabilă atunci când persoana are deja 25 de ani de stagiu contributiv. În acest caz, cumpărarea a cinci ani ar putea crește pensia cu aproximativ 405 lei pe lună.

Recuperarea investiției se face mai rapid:

după 5 ani de pensie , minusul ar fi de aproximativ 40.350 lei ;

, minusul ar fi de aproximativ ; după 7 ani , diferența nerecuperată ar scădea la 30.630 lei ;

, diferența nerecuperată ar scădea la ; după 10 ani , ar mai rămâne de recuperat aproximativ 16.050 lei ;

, ar mai rămâne de recuperat ; după 12 ani, minusul ar fi de aproximativ 6.330 lei.

În acest caz, suma investită s-ar recupera în aproximativ 13 ani de pensie.

Scenariul 3: aproximativ 30 de ani de vechime

Cel mai avantajos scenariu apare atunci când persoana are deja 30 de ani de vechime.

În acest caz, cumpărarea a cinci ani ar putea aduce o creștere a pensiei de aproximativ 506 lei pe lună.

Evoluția recuperării investiției ar arăta astfel:

după 5 ani de pensie , minusul ar fi de aproximativ 34.275 lei ;

, minusul ar fi de aproximativ ; după 7 ani , ar mai rămâne de recuperat 22.125 lei ;

, ar mai rămâne de recuperat ; după 10 ani , suma ar fi aproape recuperată, cu un minus de circa 3.900 lei ;

, suma ar fi aproape recuperată, cu un minus de ; după 12 ani, persoana ar fi deja pe plus cu aproximativ 8.250 lei.

În acest caz, investiția s-ar recupera în aproximativ 11–12 ani de pensie.

De ce contează pragurile de vechime

Diferențele dintre scenarii apar și din modul în care legislația acordă puncte suplimentare pentru vechimea realizată.

Astfel, sistemul de pensii acordă puncte de stabilitate pentru stagiile contributive peste anumite praguri:

0,50 puncte pentru fiecare an peste 25 de ani ;

; 0,75 puncte pentru fiecare an peste 30 de ani ;

; 1 punct pentru fiecare an peste 35 de ani.

Dacă anii cumpărați permit depășirea acestor praguri, impactul asupra pensiei poate deveni semnificativ mai mare.

Când cumpărarea vechimii devine necesară

Dincolo de calculele de rentabilitate, există situații în care cumpărarea vechimii poate fi esențială pentru a putea primi pensie.

Pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă este necesar un stagiu minim de cotizare de 15 ani. Persoanele care nu ating acest prag nu pot beneficia de pensie din sistemul public.

În astfel de cazuri, cumpărarea anilor lipsă poate face diferența între a primi sau nu pensie.

Concluzie

Cumpărarea vechimii poate fi o soluție utilă, însă nu este întotdeauna o investiție avantajoasă. Analiza arată că beneficiile sunt mai mari în special pentru persoanele care:

sunt aproape de pragurile de 25, 30 sau 35 de ani de vechime ;

; pot beneficia de puncte suplimentare de stabilitate ;

; au deja un stagiu contributiv consistent.

În schimb, pentru persoanele cu puțini ani de contribuție, impactul asupra pensiei poate fi redus, iar suma investită în cumpărarea vechimii se poate recupera foarte greu sau chiar deloc.