Cum se împart bursele studențești

Acordarea burselor pentru studenți, așa cum funcționează în prezent, ridică serioase semne de întrebare legate de corectitudine și de scopul real al acestui sistem. Bursele nu sunt oferite pentru că ar exista foarte mulți studenți care învață bine, ci exclusiv în limita unui buget stabilit anual de stat.

De pildă, într-o clasă de peste 80 de studenți de la o facultate de litere, bugetul poate permite acordarea a doar două burse. Indiferent de efortul depus, de nivelul real al performanței sau de media obținută, doar primii doi studenți din clasament beneficiază de sprijin financiar. Astfel, se ajunge la situații absurde: un student cu media 10 nu primește bursă doar pentru că mai există alți patru sau cinci colegi cu aceeași medie, aflați înaintea lui după criterii arbitrare.

Clasamentul final ajunge să fie decis nu de meritul academic real, ci de media de la bacalaureat, de media de admitere sau chiar de o literă din catalog. În aceste condiții, performanța universitară devine secundară, iar ideea de recompensare a muncii este golită de sens. Ce motivație mai poate avea un student să exceleze, dacă știe că, indiferent cât de bine învață, bursa depinde de un algoritm rigid și de un buget insuficient?

Un sistem care pretinde că încurajează excelența nu ar trebui să transforme performanța într-o loterie. Atâta vreme cât bursele sunt limitate strict de buget și nu de numărul real al studenților performanți, ele nu mai sunt o recunoaștere a meritului, ci doar o selecție contabilă.

Poate că a venit momentul ca acest mecanism să fie regândit, astfel încât bursa să fie un drept al excelenței, nu un premiu acordat în funcție de locurile disponibile.

A.A.

„Bacăul vorbește” este spațiul dedicat pe site-ul Deșteptarea unde vocea comunității prinde glas. Cititorii pot împărtăși opinii despre municipiul Bacău și întreg județul, contribuind la o dezbatere deschisă și relevantă.



Ziarul Deșteptarea te ajută să fii auzit! Fă-ți cunoscute ideile, semnalează problemele, transmite așteptările sau bucură-te de succesele cotidiene alături de ceilalți cititori.

Bacăul vorbește! Spune-ți părerea!