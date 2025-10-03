Cum se folosesc tichetele de energie

Gospodăriile aflate în dificultate financiară din cauza costurilor ridicate la energia electrică vor putea beneficia de un nou mecanism de sprijin: tichetele electronice de energie. Acestea reprezintă un ajutor financiar lunar, destinat consumatorilor vulnerabili, pentru plata facturilor la curent.

Ce sunt tichetele de energie?

Tichetele de energie sunt un tip de ajutor social acordat sub formă de voucher electronic în valoare de 50 de lei/lună, destinat exclusiv plății facturilor de energie electrică.

Nu pot fi transformați în bani .

Fondurile sunt gestionate printr-un cont de mandat deschis la Poșta Română .

Se utilizează doar pentru un singur loc de consum (adresa de domiciliu sau reședință).

Perioada de acordare

Sprijinul este valabil între 1 iulie 2025 – 31 martie 2026.

Tichetele:

nu pot fi transferate sau vândute,

nu pot fi folosite pentru altă adresă decât cea declarată în cerere.

Cine poate beneficia?

Au dreptul la tichete:

persoanele singure cu venit net lunar de cel mult 1.940 lei ,

familiile cu venit net lunar pe membru de cel mult 1.784 lei.

Nu beneficiază:

persoanele fără domiciliu sau reședință în România,

cei fără acte de identitate valabile,

persoanele aflate în servicii sociale rezidențiale (publice sau private).

Cum se obțin tichetele?

Depunerea cererii Online, în aplicația EPIDS , dezvoltată de STS (disponibilă în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței).

Date necesare: informații personale, venituri declarate (dacă nu sunt deja în sistem), codul POD de pe factură.

Alternativ: cerere depusă fizic la primărie sau oficiul poștal, care vor introduce datele în EPIDS. Excepție: persoanele care primesc deja ajutoare prin venitul minim de incluziune – datele lor sunt preluate automat din baza ANPIS. Verificarea cererii Se validează POD-ul locului de consum. Emiterea tichetului Beneficiarul primește tichetul electronic pe e-mail.

Acesta poate fi printat sau utilizat direct din platformă.

Cum se folosesc tichetele?

Pot fi folosite cumulativ (mai multe tichete pentru o factură).

Dacă factura este mai mică decât valoarea tichetului → diferența se reportează.

Dacă factura este mai mare → tichetul acoperă parțial, iar restul se achită prin metodele obișnuite.

Nu trebuie prezentat fizic furnizorului.

Fără comision la plata prin mandat poștal.

De ce contează?

Tichetele de energie nu rezolvă integral problema costurilor ridicate la electricitate, dar oferă un sprijin real pentru familiile și persoanele singure cu venituri reduse, ajutându-le să-și achite facturile la timp, într-o perioadă economică dificilă.