Cum să ai grijă corect de parfumul tău

Parfumul este cu mult mai mult decât un simplu accesoriu. Parfumul face parte din identitatea noastră, fiind o amprentă pe care o lăsăm în urma noastră. Drept urmare, căutăm mult timp un parfum care să ne reflecte personalitatea și totodată investim sume considerabile de bani pentru a achiziționa un parfum de înaltă calitate.

Cu toate acestea, nu este suficient doar să cumperi un parfum de înaltă calitate, ci la fel de important este să îl păstrezi în cele mai bune condiții, pentru a te putea bucura de mirosul său plăcut pentru o perioadă cât mai îndelungată.

Să ai grijă corect de parfumul tău nu este complicat, atât timp cât pui în practică mai multe sfaturi. Iată care sunt recomandările de care trebuie să ții cont în acest sens:

Ține parfumul departe de lumină

Un prim lucru pe care trebuie să îl știi despre întreținerea corectă a parfumurilor tale este faptul că acestea nu iubesc lumina. De altfel, specialiștii spun că lumina este cel mai mare inamic pentru parfumuri.

Razele UV pot avea efecte nedorite asupra esențelor, așa că parfumul își va schimba mirosul, ceea ce sigur nu te va bucura.

Dacă tocmai ai cumpărat un parfum de înaltă calitate de pe Gizade.ro și vrei să îl depozitezi în cele mai bune condiții, ar trebui să îl pui într-un sertar sau într-un loc cât mai întunecat. În acest fel, va fi păstrat în cele mai bune condiții.

Parfumurile nu iubesc căldura

Parfumurile trebuie ținute departe nu doar de lumină, ci și de căldură. În cazul în care sunt expuse la căldură excesivă, acestea s-ar putea evapora, iar notele parfumului ar putea fi, la rândul lor, afectate.

Ideal ar fi să păstrezi parfumurile într-un loc unde temperatura este cuprinsă între 15 și 20 de grade Celsius.

Evident, baia nu este cel mai potrivit loc unde să păstrezi parfumurile, deși majoritatea persoanelor obișnuiesc să le păstreze acolo. Dacă și tu faci asta, ar trebui să renunți la acest obicei!

Evită depozitarea parfumurilor în condiții de umezeală

Așa cum spuneam, nu trebuie să păstrezi parfumurile în baie, deoarece această încăpere nu oferă condiții prea bune pentru ele. Pe lângă căldura excesivă pe care o avem deseori în baie, umezeala excesivă este un alt factor care ar putea compromite parfumurile.

De aceea, dacă tocmai ți-ai cumpărat un parfum Sospiro Erba Pura tester și vrei să îl depozitezi în baie, ar trebui să te mai gândești la asta. Sigur există un loc mai potrivit pentru depozitarea lui.

Umezeala va afecta nu doar compoziția parfumului, ci totodată ar putea avea o influență negativă și asupra sticluței sau chiar a pompiței.

Închide bine flaconul

De multe ori obișnuim să folosim parfumul pe grabă și omitem să închidem flaconul acestuia. Aceasta este o greșeală pe care trebuie să o evităm neapărat!

Dacă lăsăm parfumul deschis, aerul ar putea afecta compoziția acestuia. Mirosul parfumului va fi afectat, intensitatea nu va mai fi aceeași, ceea ce sigur te va dezamăgi.

Este o regulă simplă, dar foarte importantă pentru a prelungi durata de viață a parfumului tău. Ar trebui să o folosești și tu, dacă ții la parfumurile tale.

Evită agitarea parfumului

O altă greșeală comisă de multe persoane implică agitarea parfumului înainte de folosire, ceea ce este o practică greșită. Parfumurile nu au nevoie de amestecare. În cazul în care vei alege să faci asta, agitarea va duce la apariția bulelor de aer, așa că oxidarea compoziției va fi accelerată.

Dacă obișnuiești să agiți parfumurile înainte de folosire, cel mai probabil ai observat că acestea nu mai au același miros odată cu trecerea timpului. În acest caz, nu îți mai rămâne decât să cumperi noi parfumuri tester Armani de care să ai grijă în mod corect.

Păstrează parfumurile departe de frig

În final, mai există doar un singur sfat pe care trebuie să ți-l oferim: ține parfumurile departe de temperaturile foarte scăzute. Așa cum acestea pot avea de suferit din cauza căldurii, la fel de afectate pot fi și în cazul în care vor fi expuse la temperaturi foarte scăzute.

Frigul, la fel precum căldura, pot avea efecte nedorite asupra parfumului. Mai precis, acesta poate cauza separarea componentelor parfumului, ceea ce va avea un impact nedorit și asupra mirosului parfumului.

Totuși, dacă vei dori să păstrezi parfumurile într-un loc optim pentru o perioadă îndelungată, ar trebui să îl pui într-un loc răcoros. De asemenea, este recomandată și păstrarea cutiei originale, deoarece aceasta oferă mai mult decât un design plăcut, ci totodată protejează parfumul de umiditate și lumină.

Sunt o mulțime de lucruri pe care trebuie să le faci sau chiar să le eviți atunci când îți dorești să ai grijă în mod corect de parfumurile tale. Aplică sfaturile oferite în rândurile anterioare, iar astfel vei reuși să le păstrezi în cele mai bune condiții.