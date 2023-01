Cum au petrecut băcăuanii prima zi din 2023

După o noapte plină, la trecerea dintre ani, mulți dintre băcăuani au ales să iasă la plimbare, mai ales că a fost o zi primăvăratecă. Parcurile su fost luate cu asalt, iar cea mai preferată a fost Insula de Agrement. Locația de pe Bistrița purta vizibil urmele nopții de petrecere.

Chiar dacă temperatura era foarte ridicată pentru această dată din calendar, apa Bistriței era înghețată în cea mai mare parte. Lebedele, rațele și pescărușii se plimbau pe gheață, în așteptarea hranei oferite de către trecători. Două rațe au văzut trecând pe sub gheață câțiva peștișori și dădeau cu ciocul în gheață nedumerite de ce nu-i pot…pescui.

Noroc cu băcăuanii darnici și miloși care au venit pregătiți să le hrănească. Și tot gheața Bistriței purta semne ale nopții ce trecu… urme de artificii și petarde, cioburi și sticle goale de șampanie, etichete ale celor șapte ani de acasă ale unora care așa au înțeles să petreacă.

În rest, liniște și pace, într-o plimbare în raze blânde de soare. Chiar dacă e ianuarie, și ar fi trebuit să ne dăm cu săniuța, câteva familii au ales să se plimbe cu bicicletele. Câteva grupuri de alergători se întrebuințau încă din prima zi a anului, să elimine ce au consumat la mesele îmbelșugate sau poate să își pună în practică promisiunile pentru noul an. Se spune că dacă în prima zi din an avem zăpadă, vom avea un an îmbelșugat. Dacă vremea ar fi mohorâtă, anul ar fi compromis.

Iar dacă e soare și frumos, va fi un an cu sănătate. Deci, dacă mai strecurăm un pic de liniște și pace, se pare că 2023 va fi un an promițător. Vorba urăturii: „Semne bune anul are!”.