Cum a devenit PGL eSports o organizație eSports de top în România și Europa?

PGL eSports, spre surprinderea multora – care doar își amintesc acest nume – a reușit să devină o organizație de top în industrie, nu numai la nivel național, dar și la nivel european. Organizația a reușit să iasă în evidență prin noutăți și inovație la capitolul organizării de evenimente, expansiune la nivel internațional, dar mai ales prin atenția oferită calității fiecărui eveniment organizat.

Numele de PGL a putut fi descoperit pe internet încă din anul 2002, fiind deseori sinonim cu anumite servere de Counter Strike 1.6 și cu o comunitate crescândă de gameri pasionați. Astăzi, în schimb, PGL înseamnă excelență în organizare în industria eSports. De altfel, PGL eSports, alături de Valve, sunt organizatorii principali ai turneului de Dota 2, The International 2025.

Apariție și creșterea în popularitate

PGL a fost fondată în București în anul 2002, concentrându-se și atunci pe organizarea de turnee competitive în nișa de gaming. Chiar și atunci, acum aproape 25 de ani, organizația s-a făcut remarcată prin profesionalism și expertiza tehnică în organizarea evenimentelor.

La început, organizația a pus accentul pe turnee locale și regionale, promovând astfel dezvoltarea scenei eSports în România și Europa de Est. Acest lucru a favorizat și expunerea talentului local către scenele eSports din Vest, deschizând totodată și ușa pentru pariuri sigure în acest domeniu.

Expansiune internațională și evenimente majore

PGL a ajuns pe scena globală atunci când a început să lucreze cu dezvoltatori giganți, fiind vorba în special despre Valve. Atunci, PGL a început să organizeze evenimente de top pentru Counter-Strike și Dota 2 – o onoare când vine vorba de colaborarea cu Valve.

A organizat numeroase evenimente sponsorizate de dezvoltatori, precum turnee tip Majors pentru Dota 2 (începând cu Manila Major din 2016), dar mai ales turneele The International (globale) începând cu anul 2016.

A organizat numeroase turnee tip Majors pentru Counter-Strike, precum – Krakow 2017, Stockholm 2021, Antwerp 2022, dar și primul turneu major pentru CS2 în Copenhaga, în 2024. Acest ultim turneu a consolidat poziția PGL eSports în industrie – un organizator de top la nivel global .

Popularitatea evenimentelor, dar și nevoia de organizare de top au crescut odată cu popularizarea noțiunii de eSport casino – un loc unde pasionații se adună pentru a vedea un eveniment live și pentru a-și susține echipele favorite.

Astfel, fiind vorba de live streams, organizarea în sine trebuie să fie impecabilă!

Calitatea producției și aspecte inovatoare

PGL eSports este renumită pentru calitatea foarte ridicată a producției, o oarecare sofisticare tehnică, precum și pentru soluțiile de broadcast inovative. Aceste lucruri se traduc prin evenimente comentate de experți, studiouri organizate în mod avansat, grafică virtuală de calitate superioară, dar mai ales executare de evenimente fără cusur!

În toate aceste aventuri, organizația și-a pus la bătaie propriile studiouri din București. Chiar mai mult, în unele cazuri, evenimente internaționale au fost relocate în capitală pentru a se garanta stabilitatea și excelența tehnică a acestora. De exemplu, evenimentul PGL Belgrade 2025 a fost mutat, într-un final, la București.

Unsplash

Popularitate și impact asupra scenei eSports

Încredere, organizare de top și interacțiune excelentă cu fanii – acestea sunt câteva dintre cele mai importante caracteristici care descriu PGL și reputația acestui organizator. Turneele organizare de PGL eSports atrag milioane de spectatori – în persoană sau din spatele ecranelor. Astfel, România ajunge efectiv pe scena mondială eSports.

Cu alte cuvinte, PGL eSports este o organizație care a influențat standardele organizării evenimentelor în această industrie la nivel global. Aceasta întreține o colaborare directă cu dezvoltatori de top, dintre care Valve este cel mai de seamă.

Viziunea pe termen lung, elementele inovative implementate în cadrul evenimentelor, obținerea de parteneriate globale, dar mai ales experiența locală în organizarea de evenimente – acestea sunt aspectele principale care au dus PGL eSports pe scena mondială și alături de cele mai mari companii, jocuri și jucători din această industrie.