-agricultorii se tem de gerul anunțat că va veni în aceste zile – riscul compromiterii culturilor este mare, în contextul lipsei zăpezilor care să le protejeze Vremea neobișnuită din iarna de până acum, caracterizată prin temperaturi extrem de ridicate și precipitații aproape inexistente, a pus serios pe gânduri agricultorii băcăuani. Și asta pentru că lipsa zăpezii ar putea pune sub semnul întrebării viitoarele recolte. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF

