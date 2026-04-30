Cu cât se poate trăi decent?

Am citit zilele trecute o discuție pe un grup de Facebook care mi-a atras atenția și care, cred eu, spune multe despre felul în care românii din diaspora privesc întoarcerea acasă. Un băcăuan plecat de 12 ani în Londra scria că urmează să devină tată și că ar vrea să se întoarcă în Bacău pentru a-și crește copilul aproape de familie și de locurile natale.

Spunea că și-a asigurat un job remote pentru o companie din SUA, cu un venit de 10.000 de lei net pe lună, și întreba dacă se poate trăi decent în oraș cu acești bani, pentru o familie cu un copil. Întrebarea lui mi se pare foarte legitimă. Mulți români plecați în străinătate ajung, după ani de muncă, la același moment de reflecție: merită să rămâi acolo pentru bani sau merită să revii acasă pentru familie și pentru sentimentul de apartenență? Omul nu vorbea despre lux sau opulență, ci despre o viață normală: întreținerea unei mașini de familie, cheltuieli pentru un nou-născut, un coș zilnic de alimente de calitate și, mai ales, liniștea că nu trăiești de la o lună la alta.

De aici vine și întrebarea mea, pe care o adresez cititorilor: care ar fi, în realitate, venitul minim necesar pentru a trăi decent într-un oraș precum Bacăul? Nu pentru extravagante, ci pentru un trai echilibrat, cu chirie sau rată plătită, cu cheltuielile unei familii tinere și cu un mic spațiu de siguranță financiară. Este o întrebare care cred că îi preocupă nu doar pe cei din diaspora, ci și pe cei care trăiesc deja aici.

Pentru cei care compară imediat salariile din România cu cele din Occident, cred că trebuie spus un lucru important: nivelul câștigului nu este singurul criteriu. Contează și nivelul cheltuielilor, prețurile la servicii, accesul la produse alimentare de calitate și, nu în ultimul rând, calitatea vieții. Mulți români descoperă că, deși în Occident salariile sunt mai mari, costurile sunt pe măsură, iar viața printre străini nu compensează întotdeauna lipsa familiei și a comunității.

Și mai există un aspect pe care îl uităm uneori în aceste comparații: siguranța personală și liniștea cotidiană. Pentru mulți, faptul că își pot crește copilul aproape de bunici, într-un oraș mai liniștit și într-o cultură pe care o cunosc, cântărește la fel de mult ca diferența de salariu. De aceea, cred că întrebarea băcăuanului din Londra merită discutată serios: cât costă, de fapt, un trai decent acasă?

Cu stimă,

Un cititor