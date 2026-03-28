Crosul Jandarmeriei – Bacău 2026

Cu ocazia aniversării a 176 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău, împreună cu Inspectoratul de Jandarmi Județean Bacău, au organizat sâmbătă, în Parcul Gherăiești din municipiul Bacău, tradiționalul cros dedicat acestui moment aniversar.

La startul competiției s-au aliniat 53 de participanți din cadrul structurilor teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Apărării Naționale, Direcției Regionale de Informații Moldova Sud și Ministerului Justiției.

Pe parcursul celor aproximativ 5 kilometri ai traseului, concurenții și-au testat rezistența fizică, determinarea și spiritul de echipă, evenimentul promovând totodată importanța mișcării și a unui stil de viață activ și sănătos.

La categoria feminină, podiumul a fost ocupat de:

– locul I – I. G., Batalionul 53 Comando Bacău;

– locul II – Ioana Paraschiv, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău;

– locul III – Andra Cernat, Baza 95 Aeriană Bacău.

La categoria masculină, clasamentul a fost următorul:

– locul I – Andrei Dolhascanu, Baza 95 Aeriană Bacău;

– locul II – M. P., Batalionul 53 Comando Bacău;

– locul III – Paul Severin, Gruparea de Jandarmi Mobilă Bacău.

Câștigătorii au fost recompensați cu diplome și medalii oferite de colonelul Adrian Constantin Mătăsaru, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Bacău, care a participat și ca alergător la competiție, și de colonelul Eusebiu Bârnat, inspectorul-șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău.

„Acest cros reprezintă mai mult decât o competiție sportivă – este o expresie a disciplinei, perseverenței și solidarității care ne definesc activitatea. Mă bucur că am fost astăzi atât organizator, cât și participant, alături de colegi și parteneri care împărtășesc aceleași valori”, a declarat colonelul Adrian Constantin Mătăsaru.

La rândul său, colonelul Eusebiu Bârnat a subliniat că „spiritul de echipă și determinarea văzute astăzi confirmă încă o dată nivelul ridicat de pregătire și unitatea structurilor noastre”.

Organizatorii au mulțumit pentru sprijin partenerilor IPA România – Regiunea 2 Bacău și Asociația Sportivă Siretul Club Bacău, precum și gazdei evenimentului, Oaza Ta de Recreere Bacău.

Evenimentul s-a încheiat cu felicitări adresate tuturor participanților pentru implicare și performanțele obținute.