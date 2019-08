Depistat de poliţişti în timp ce conducea un autoturism, fără permis

La data de 08 august a.c., poliţiştii din Găiceana au depistat în trafic un bărbat de 53 de ani, care conducea un autoturism pe drumul sătesc, fără permis de conducere.

În cauză s-a întocmit dosar penal efectuându-se cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui vehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.

Dosare penale întocmite de poliţişti pentru conducere sub influenţa alcoolului

La data de 08 august a.c., polițiști din cadrul Secţiei 4 Poliţie Rurală Podu Turcului au depistat în flagrant un bărbat, de 59 de ani, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

La data de 09 august a.c., polițiști din cadrul Poliţiti municipiului Bacău au depistat în flagrant un bărbat, de 34 de ani, din localitate, în timp ce conducea un autoturism, sub influenţa alcoolului.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație de 0,55 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Un bărbat, cercetat de polițiști pentru infracţiuni la regimul rutier

La data de 08 august a.c., polițiștii oneşteni au oprit pentru control, pe raza comunei Pârgăreşti, un ATV, neînregistrat, condus de un bărbat de 37 de ani, din localitate.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au stabilit că acesta nu poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, bărbatul a fost testat cu aparatul etilotest rezultatând o concentrație de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital şi i s-au recoltat mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cel în cauză este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere pe drumurile publice a unui vehicul, neînmatriculat, de către o persoană care nu posedă permis de conducere și sub influenţa alcoolului.