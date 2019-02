Poliţiştii din Oituz au depistat pe raza comunei, o conducătoare auto, în vârstă de 27 de ani, în timp ce conducea un autoturism fără drept de circulaţie în România.

În urma verificărilor efectuate, poliţiştii au constatat că tânăra în cauză nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducere a unui autovehicul neînmatriculat şi fără permis de conducere.

De asemenea, poliţişti din cadrul Biroului Rutier Bacău au depistat un bărbat de 52 de ani, în timp ce conducea un autoturism pe raza localităţii, sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 0,41 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de conducere a unui autovehicul de către o persoană sub influenţa alcoolului.

Totodată, o patrulă de poliţie din cadrul Secţiei 8 Poliţie Rurală Buhoci, în timp ce se afla în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, a depistat în flagrant, un conducător auto în vârstă de 42 de ani, din localitate, care conducea un autoturism sub influenţa alcoolului.

Conducătorul auto a fost testat cu aparatul alcooltest Drager, rezultatul fiind de 1,03 mg/l alcool pur în aerul expirat, fapt pentru care a fost condus la spital, unde i-au fost recoltate mostre biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Un tânăr de 18 ani, din Bacău a fost depistat în trafic la volanul unui autoturism, fără a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule.

Poliţiştii i-au întocmit dosar penal în care îl cercetează pentru conducerea unui autovehicul pe drumurile publice fără permis de conducere.