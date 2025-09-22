Criză temporară a tichetelor pentru donatorii de sânge: fondurile vor fi reluate de la 1 octombrie

Centrele de Transfuzii din întreaga țară s-au confruntat în ultimele săptămâni cu o problemă delicată: lipsa fondurilor pentru tichetele de masă oferite donatorilor de sânge. Mai mulți oameni au semnalat faptul că, după donare, au primit cardul aferent, dar fără nicio sumă încărcată.

Conform legislației, fiecare donator beneficiază de bonuri de masă în valoare de 280 de lei, însă, potrivit informațiilor obținute de la Centrul de Transfuzii, alocările bugetare s-au epuizat mai repede decât în anii precedenți.

Explicația ține atât de creșterea numărului de donatori, cât și de scumpirea materialelor necesare procesului de recoltare.

Reprezentanții instituției au confirmat că blocajul a apărut la nivel național la finalul lunii august.

Totuși, pe 22 septembrie au primit confirmarea că fondurile vor fi suplimentate, iar sumele cuvenite donatorilor vor fi virate pe carduri începând cu 1 octombrie.

Astfel, situația care a stârnit nemulțumiri în rândul donatorilor pare să fie una temporară, urmând să se rezolve în perioada imediat următoare.