Cristina Breahnă-Pravăț, președintele CJ Bacău: „Obiectivul principal este finalizarea proiectelor și utilizarea responsabilă a fondurilor europene și naționale”

Președintele Consiliului Județean Bacău, Cristina Breahnă-Pravăț, a anunțat că instituția monitorizează atent stadiul proiectelor derulate din fonduri nerambursabile, precum PNRR, POR sau Programul „Anghel Saligny”. Declarația a fost făcută după ședința de lucru cu managerii acestor proiecte.

„Am analizat progresul fiecăruia dintre proiectele finanțate din fonduri nerambursabile și aspectele legate de gestionarea implementării acestora, pe baza unor criterii de maturitate și sustenabilitate. Cu toate dificultățile și necunoscutele generate de contextul actual, obiectivul principal rămâne finalizarea acestora și utilizarea responsabilă și eficientă a fondurilor europene și naționale”, a subliniat Breahnă-Pravăț.

Oficialul a atras atenția că noile prevederi ale OUG nr. 41/2025 impun restricții clare pentru implementarea investițiilor:

proiectele PNRR fără proceduri de achiziție lansate vor fi denunțate;

cele aflate doar la nivel de documentații, avize sau autorizații vor fi suspendate până la 31 decembrie 2026, dacă lucrările nu încep efectiv;

proiectele cu un progres sub 30% vor putea continua doar cu aprobarea Guvernului, pe baza avizului Ministerului Finanțelor și MIPE;

proiectele cu peste 30% progres vor fi menținute doar dacă există garanția finalizării lor până la 31 august 2026, cu avizul MIPE.

„Este important să ne adaptăm și să acționăm responsabil, pentru ca investițiile începute să fie finalizate și să răspundă nevoilor comunității băcăuane”, a concluzionat președintele CJ Bacău.