Creștere a infecțiilor respiratorii în județul Bacău: peste 1.700 de cazuri într-o săptămână

Direcția de Sănătate Publică Bacău a transmis situația afecțiunilor respiratorii acute pentru perioada 10–16 noiembrie 2025, interval în care la nivelul județului s-au înregistrat 1.539 de cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (I.A.C.R.S.) și 216 cazuri de pneumonii și bronhopneumonii.

Cele mai afectate categorii de vârstă sunt copiii și adolescenții. La grupa 5–14 ani s-au raportat 410 cazuri de I.A.C.R.S., iar la grupa 2–4 ani – 294 de cazuri. De asemenea, la vârstnicii de peste 65 de ani au fost semnalate 174 de cazuri.

În ceea ce privește formele care au necesitat internare, au fost consemnate:

53 de internări pentru infecții respiratorii acute;

63 de internări pentru pneumonii și bronhopneumonii.

Potrivit raportării, nu au fost înregistrate decese în intervalul analizat.

Cazuri de gripă înregistrate săptămâna trecută

Pentru săptămâna anterioară, 2–9 noiembrie, autoritățile de sănătate publică menționează un caz nou de gripă tip A și un total de 13 cazuri de gripă tip B în județ. Îmbolnăvirile au fost distribuite la mai multe grupe de vârstă, inclusiv la copii, adulți tineri și vârstnici.

Situația vaccinării antigripale

De la 1 septembrie 2025 și până în prezent, medicii de familie au vaccinat 30.104 persoane cu vaccinul gripal pus la dispoziție prin campania anuală.

Recomandări pentru populație

DSP Bacău reamintește că vaccinul gripal se eliberează gratuit în farmacii pe baza prescripției medicilor de familie pentru grupele populaționale aflate în regim de compensare 100%, precum:

copiii între 6 luni și 19 ani,

gravidele,

persoanele cu boli cronice,

vârstnicii de peste 65 de ani.

Specialiștii recomandă respectarea măsurilor de igienă, evitarea aglomerațiilor și prezentarea la medic la primele semne de boală, în contextul creșterii sezonale a infecțiilor respiratorii.